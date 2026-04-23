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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

Poá realiza Feira de Economia Criativa nesta sexta-feira (24)

Evento reúne gastronomia, artesanato, serviços e atividades culturais na Praça da Bíblia, em parceria com Sebrae e Instituto Léa Campos

23 abril 2026 - 12h12Por De Poá
Poá realiza Feira de Economia Criativa com foco no empreendedorismo local e valorização cultural nesta sexta-feiraPoá realiza Feira de Economia Criativa com foco no empreendedorismo local e valorização cultural nesta sexta-feira - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

As Secretarias de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá promovem, nesta sexta-feira (24/04), uma Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia, das 10 às 16 horas. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae e o projeto Somos Criativus, do Instituto Léa Campos, integra a programação da Semana do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril, e já se consolida como um dos principais movimentos voltados ao empreendedorismo criativo no Brasil.


A programação contará exposição de artesanato produzido pelas artesãs da cidade, trancistas, estação gastronômica, brechó, pintura ao ar livre, exposição de quadros e outras atividades. O evento também oferecerá atendimento do Banco do Povo e do Sebrae, com orientação para empreendedores locais que desejam abrir ou ampliar seu negócio.


Com o tema "Criatividade que transforma territórios", o festival reforça o papel estratégico da economia criativa como motor de desenvolvimento econômico e social. Criado em 2023, o Programa Somos Criativus, do Instituto Léa Campos, tem como objetivo impulsionar o impacto econômico da economia criativa nos territórios, por meio de ações de capacitação, qualificação e valorização das identidades locais. A iniciativa estimula o empreendedorismo criativo, fortalece lideranças e amplia oportunidades e visibilidade nas cidades participantes.


A Feira de Economia Criativa de Poá tem como foco fortalecer os empreendedores locais, valorizando a produção criativa do município e promovendo geração de renda, visibilidade e circulação econômica. O evento integra economia criativa, cultura e turismo, incentivando o consumo local e a ocupação qualificada dos espaços públicos.


A secretária de Turismo, Débora de Lucrézio, destacou a importância do evento dentro de uma agenda mais ampla de desenvolvimento do setor. "Nossa proposta é fortalecer redes colaborativas, incentivar a inovação e fomentar o desenvolvimento sustentável por meio da criatividade. A feira será um importante ambiente de comercialização e valorização dos produtores criativos locais. Convidamos a população poaense para que participe desse movimento", afirmou.


O prefeito Saulo Souza ressaltou o papel do evento na geração de oportunidades. "A Feira de Economia Criativa é uma ação importante para estimular o empreendedorismo, valorizar os talentos de Poá e movimentar a economia local. Vamos sempre investir em iniciativas que geram renda, fortalecem os pequenos negócios e promovem a ocupação qualificada dos espaços públicos, neste caso, integrando cultura, turismo e desenvolvimento econômico", finalizou.

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