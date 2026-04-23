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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz realiza limpeza de córrego e manutenção de boca de lobo no Jardim Anchieta

Ações reforçam prevenção a alagamentos e melhoram as condições urbanas no bairro

23 abril 2026 - 11h04Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz realiza limpeza de córrego e manutenção de boca de lobo no Jardim AnchietaPrefeitura de Ferraz realiza limpeza de córrego e manutenção de boca de lobo no Jardim Anchieta - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos executou nesta semana ações de limpeza e manutenção no Jardim Anchieta, com foco na melhoria da drenagem urbana e na prevenção de alagamentos.

Entre os serviços realizados, está a limpeza do córrego que corta o bairro, ação essencial para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar o acúmulo de resíduos. Também foi realizada a manutenção de bocas de lobo, estruturas fundamentais para o funcionamento eficiente do sistema de drenagem.

As intervenções integram o cronograma contínuo de zeladoria urbana do município e visam reduzir riscos durante períodos de chuva, além de contribuir para melhores condições sanitárias e mais segurança para os moradores da região.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o trabalho preventivo é essencial para minimizar impactos e assegurar a qualidade de vida da população. “As ações de limpeza e manutenção são fundamentais para o bom funcionamento da drenagem urbana. Estamos atuando de forma contínua nos bairros para prevenir alagamentos e garantir mais segurança e bem-estar para os moradores”, afirmou.

A administração municipal reforça a importância da colaboração da população, especialmente no descarte correto de resíduos, como forma de preservar os espaços públicos e evitar a obstrução das redes de drenagem.

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