Diário de Suzano recebe moção de aplauso da Câmara pelos 64 anos

O Diário de Suzano recebeu uma moção de aplauso da Câmara de Suzano durante a sessão ordinária desta quarta-feira (3). A homenagem foi proposta pelo vereador Artur Takayama e aprovada por unanimidade. O editor-chefe Edgar Leite representou o jornal e recebeu um certificado da homenagem.

O presidente da Câmara fez pronunciamento durante votação da moção. “Não poderia deixar de fazer essa moção, muito justa ao Diário de Suzano, que completa 64 anos. É o único jornal do Alto Tietê verdadeiramente impresso e diário. Não poderia deixar de cumprimentar pelos 64 anos do jornal, razão pela qual registramos essa singela homenagem na Casa de Leis”, disse o parlamentar.

O editor-chefe do DS agradeceu a homenagem aprovada na Câmara. “Agradeço, em nome da direção do Diário de Suzano, a iniciativa do vereador Artur Takayama e os demais vereadores pela aprovação da homenagem. O Diário de Suzano cumpre com sua missão de informar com qualidade, seja nas plataformas digitais ou no impresso”, disse.

Edgar lembrou que nesta quarta-feira o Diário de Suzano lançou um vídeo institucional de 8 minutos com a história do jornal e depoimentos dos funcionários. “Uma forma de agradecer os profissionais da empresa pelos relevantes serviços prestados à história do DS, iniciada pelo seu fundador Thadeu José de Moraes”, acrescentou o editor

64 anos do DS

O Jornal Diário de Suzano completou nesta quarta-feira 64 anos, reafirmando seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias.

O Diário de Suzano acompanha tendências de inovação, mas mantém sua originalidade. O jornal é impresso, mas se apresenta em todas as plataformas digitais.

O jornal tem uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. O Diário de Suzano é marcado pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes.