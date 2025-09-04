Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Homenagem

Diário de Suzano recebe moção de aplauso da Câmara pelos 64 anos

Homenagem foi proposta pelo vereador Artur Takayama e aprovada por unanimidade pelos parlamentares

03 setembro 2025 - 21h19Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Diário de Suzano recebe moção de aplauso da Câmara pelos 64 anosDiário de Suzano recebe moção de aplauso da Câmara pelos 64 anos - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Diário de Suzano recebeu uma moção de aplauso da Câmara de Suzano durante a sessão ordinária desta quarta-feira (3). A homenagem foi proposta pelo vereador Artur Takayama e aprovada por unanimidade. O editor-chefe Edgar Leite representou o jornal e recebeu um certificado da homenagem.

O presidente da Câmara fez pronunciamento durante votação da moção. “Não poderia deixar de fazer essa moção, muito justa ao Diário de Suzano, que completa 64 anos. É o único jornal do Alto Tietê verdadeiramente impresso e diário. Não poderia deixar de cumprimentar pelos 64 anos do jornal, razão pela qual registramos essa singela homenagem na Casa de Leis”, disse o parlamentar.

O editor-chefe do DS agradeceu a homenagem aprovada na Câmara. “Agradeço, em nome da direção do Diário de Suzano, a iniciativa do vereador Artur Takayama e os demais vereadores pela aprovação da homenagem. O Diário de Suzano cumpre com sua missão de informar com qualidade, seja nas plataformas digitais ou no impresso”, disse.

Edgar lembrou que nesta quarta-feira o Diário de Suzano lançou um vídeo institucional de 8 minutos com a história do jornal e depoimentos dos funcionários. “Uma forma de agradecer os profissionais da empresa pelos relevantes serviços prestados à história do DS, iniciada pelo seu fundador Thadeu José de Moraes”, acrescentou o editor

64 anos do DS

O Jornal Diário de Suzano completou nesta quarta-feira 64 anos, reafirmando seu compromisso com a informação, com a ética e com o rigor na apuração de notícias.

O Diário de Suzano acompanha tendências de inovação, mas mantém sua originalidade. O jornal é impresso, mas se apresenta em todas as plataformas digitais. 

O jornal tem uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. O Diário de Suzano é marcado pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal
Cidades

Pedro Ishi recebe equipe da AD Suzano bicampeã da Copa Condemat+ de Futsal

Prefeitura realiza vistoria em 140 vans do transporte complementar até 12 de setembro
Cidades

Prefeitura realiza vistoria em 140 vans do transporte complementar até 12 de setembro

Educação realiza passeata em combate à violência contra crianças
Cidades

Educação realiza passeata em combate à violência contra crianças

Secretaria de Governo promove encontro com estudantes do Batista Renzi
Juventude

Secretaria de Governo promove encontro com estudantes do Batista Renzi

Sarau Tempo de Primavera celebra dança, música e integração em Mogi das Cruzes
Cidades

Sarau Tempo de Primavera celebra dança, música e integração em Mogi das Cruzes

Câmara vota projeto de lei que cria Programa de Atenção à Saúde da Mulher com Endometriose
Legislativo

Câmara vota projeto de lei que cria Programa de Atenção à Saúde da Mulher com Endometriose