Suzano ultrapassa 1,5 mil plantios no ano em evento de alusão ao Dia da Árvore

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano ultrapassou a marca de 1,5 mil plantios em 2026 durante a edição especial do projeto “Árvore do Meu Bairro”, realizada neste sábado (19/09), em alusão ao Dia da Árvore, celebrado na próxima segunda-feira (21/09). O número foi alcançado com as 86 mudas plantadas nos bairros Jardim São Bernardino (entre as ruas Dez e Herondina Santos) e Jardim Lazzareschi (entre as ruas Masaki Ueda e Antônio Dessy).

A iniciativa chegou neste ano para reforçar a arborização urbana nos diferentes bairros da cidade, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade ambiental da cidade. A proposta é incentivar a participação da comunidade na preservação e valorização das áreas verdes do município.

O programa se integrou às estratégias do já consolidado projeto “Árvore FamiliAR”, que tem mobilizado a população, desde março de 2025, a realizar o plantio mensal de mudas no Parque Municipal Max Feffer. A diferença deste novo projeto é que o plantio ocorre nos bairros, mediante agendamento pelo telefone do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, (11) 4749-3943.

O “Árvore FamiliAR” e o “Árvore do Meu Bairro” se integram ao conjunto de iniciativas que tem multiplicado o plantio de mudas por meio da parceria com a população, que tem despertado a consciência ambiental e atraído empresas interessadas em colaborar com esse trabalho. Entre outros projetos, podem ser destacados o “Replantar”, o “Disk-Árvore” e o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”.

O projeto “Replantar” tem o objetivo de proteger às áreas verdes em locais simbólicos da cidade, como a Praça João Pessoa, na região central, por meio de ações de sustentabilidade e preservação da vegetação urbana com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço.

O “Disk-Árvore” disponibiliza o telefone (11) 4749-3943 para que os moradores possam solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta.

Já o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” propõe que, num prazo de até 90 dias após o nascimento do bebê, seja realizado o plantio em um local escolhido, dando preferência a áreas públicas urbanas, sempre em conformidade com a legislação vigente. Para participar do programa, também é necessário entrar em contato com o Viveiro Municipal, pelo mesmo telefone (11) 4749-3943.

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, reforçou que as ações têm surtido os efeitos desejados, com uma marca expressiva de mais de 1,5 mil árvores plantadas somente em 2026. “Nossa intenção é fortalecer a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental da região. Este investimento na arborização urbana melhora a qualidade do ar e reduz o calor na área urbana, garantindo ambientes mais agradáveis para os moradores da cidade”, declarou.