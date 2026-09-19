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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Cidades

Hemocentro tem baixo estoque de sangue e faz apelo por doações

Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Agendamentos podem ser feitos através do número (11) 4752-9999

19 setembro 2026 - 06h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
O Hemocentro Transfusão de Suzano passa por um baixo estoque de sangue e faz apelo para doações dos tipos O +, O -, A + e A -O Hemocentro Transfusão de Suzano passa por um baixo estoque de sangue e faz apelo para doações dos tipos O +, O -, A + e A - - (Foto: Glaucia Paulino/Secop Suzano)

O Hemocentro Transfusão de Suzano passa por um baixo estoque de sangue e faz apelo para doações dos tipos O +, O -, A + e A -. As doações podem ser feitas de segunda a sábado no Hospital Maternidade Suzano e na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Os agendamentos ocorrem através do número de telefone (11) 4752-9999.

A constante necessidade do reabastecimento das tipagens sanguíneas se dá pela grande quantidade de pessoas que carregam esse tipo sanguíneo. Os tipos O +, O -, A + e A - representam cerca de 87% da população.

Para realizar uma doação o voluntário precisa ter mais de 16 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e evitar comer alimentos gordurosos três horas antes da doação.

“Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Isso é muito importante. Por isso sempre reforçamos a importância da doação de sangue”, disse Luana Xavier, líder de recepção do Hemocentro Transfusão de Suzano.

“Eu sempre faço a doação de sangue no dia do meu aniversário, é uma maneira de dar um presente, ao invés de receber. Na primeira vez assusta, mas depois você percebe que é tranquilo. Não dói nem um pouco. Fica a recomendação para todos”, disse Eliane Soares, que frequentemente faz doações no local.

A sede do hemocentro fica em Suzano, na Avenida Antônio Marques Figueira, 1862, na Vila Figueira, com acesso pela rua Felisberto Filho, nº 342. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7 às 17h. 

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