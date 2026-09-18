'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promove neste domingo (20/09) mais uma edição presencial do programa “Baby, me Leva!”. A ação será realizada das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), reunindo cerca de 30 cães e gatos que aguardam por uma oportunidade de encontrar um novo lar.

Durante o evento, os interessados poderão conhecer os animais disponíveis para adoção, conversar com os cuidadores e receber orientações da equipe do Bem-Estar Animal sobre os procedimentos necessários. A iniciativa tem como objetivo aproximar os pets de famílias que estejam preparadas para assumir, de forma consciente e responsável, todos os cuidados necessários ao longo da vida do animal.

O programa “Baby, me Leva!” foi criado em 2020 e já contribuiu para que mais de 2,5 mil animais encontrassem novos lares. A iniciativa conta com a participação de organizações não governamentais (ONGs), protetores e cuidadores independentes, que auxiliam no acolhimento dos cães e gatos e na preparação deles para a adoção.

Para realizar a adoção, os interessados devem preencher um termo de responsabilidade e compromisso. O procedimento reforça a importância da guarda responsável e busca garantir que o animal seja encaminhado para um ambiente adequado, com espaço, segurança, alimentação, acompanhamento veterinário, carinho e atenção.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância da participação da população nas ações de adoção. “Cada edição do ‘Baby, me Leva!’ é uma oportunidade para que nossos animais encontrem famílias dispostas a oferecer todo o cuidado e o carinho que eles merecem. Mais do que encontrar um novo lar, queremos proporcionar uma adoção responsável, consciente e que seja positiva para o animal e para a família”, afirmou.

Além das ações presenciais, a população também pode conhecer os animais cadastrados no programa por meio da plataforma digital baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, que permite consultar os pets disponíveis e agendar uma visita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail bemestaranimal@suzano.sp.gov.br.