Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 18 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Manutenção avança com pavimentação em três bairros do distrito de Palmeiras

Intervenções contemplam Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e quase 4 mil metros quadrados de obras

18 setembro 2026 - 18h23Por de Suzano
Intervenções contemplam Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e quase 4 mil metros quadrados de obrasIntervenções contemplam Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e quase 4 mil metros quadrados de obras - (Foto: Anderson França/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, avança com os trabalhos de pavimentação em seis ruas dos bairros Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim, no distrito de Palmeiras. As intervenções são executadas de forma simultânea e contemplam, ao todo, 614 metros de extensão, com 3.985 metros quadrados de área a ser pavimentada.

O pacote de obras representa investimento de R$ 1.016.221,51 e teve início em 2 de agosto, com previsão de conclusão em 2 de outubro. Os serviços têm como objetivo ampliar as condições de mobilidade nos bairros, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e moradores que utilizam as vias diariamente.

No Recanto Feliz, os trabalhos contemplam as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos da Silva. Juntas, as três vias somam 244 metros de extensão e 2.093 metros quadrados de área de pavimentação.

Já na Vila Júlia, as equipes atuam na travessa Crispim Adelino Cardoso e em uma rua ainda sem denominação oficial. As duas vias totalizam 280 metros de extensão e 1.458 metros quadrados de área pavimentada. No Parque Mirim, a intervenção ocorre na rua Manaus, em um trecho de 90 metros de extensão e 435 metros quadrados de pavimentação.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a execução conjunta permite ampliar o alcance das melhorias na região. “São três bairros atendidos ao mesmo tempo, dentro de um pacote que representa quase 4 mil metros quadrados de nova pavimentação. São intervenções importantes para melhorar a circulação, valorizar os bairros e oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Seguimos avançando com esse trabalho em diferentes pontos da cidade”, afirmou.

As obras nos três bairros integram o conjunto de intervenções realizadas pela administração municipal para qualificar a infraestrutura viária de Suzano, com ações voltadas à recuperação e pavimentação de ruas e à melhoria das condições de deslocamento da população.

O prefeito Pedro Ishi destacou o avanço de obras que chegam diretamente aos bairros e melhoram a rotina da população. “Esse pacote contempla seis ruas em três bairros da região de Palmeiras, com um investimento importante para ampliar a infraestrutura, garantir mais segurança nos deslocamentos e oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Nosso compromisso é seguir levando melhorias para diferentes regiões de Suzano”, afirmou o chefe do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito e secretária estadual de Meio Ambiente vistoriam desassoreamento no rio Taiaçupeba
Cidades

Prefeito e secretária estadual de Meio Ambiente vistoriam desassoreamento no rio Taiaçupeba

Segurança Cidadã orienta população sobre perturbação do sossego
Cidades

Segurança Cidadã orienta população sobre perturbação do sossego

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo

Suzano integra mesa de debates do 3&ordm; encontro do Fórum Internacional de Educação
Cidades

Suzano integra mesa de debates do 3º encontro do Fórum Internacional de Educação

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras
Cidades

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses
Cidades

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses