Manutenção avança com pavimentação em três bairros do distrito de Palmeiras

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, avança com os trabalhos de pavimentação em seis ruas dos bairros Recanto Feliz, Vila Júlia e Parque Mirim, no distrito de Palmeiras. As intervenções são executadas de forma simultânea e contemplam, ao todo, 614 metros de extensão, com 3.985 metros quadrados de área a ser pavimentada.

O pacote de obras representa investimento de R$ 1.016.221,51 e teve início em 2 de agosto, com previsão de conclusão em 2 de outubro. Os serviços têm como objetivo ampliar as condições de mobilidade nos bairros, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e moradores que utilizam as vias diariamente.

No Recanto Feliz, os trabalhos contemplam as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos da Silva. Juntas, as três vias somam 244 metros de extensão e 2.093 metros quadrados de área de pavimentação.

Já na Vila Júlia, as equipes atuam na travessa Crispim Adelino Cardoso e em uma rua ainda sem denominação oficial. As duas vias totalizam 280 metros de extensão e 1.458 metros quadrados de área pavimentada. No Parque Mirim, a intervenção ocorre na rua Manaus, em um trecho de 90 metros de extensão e 435 metros quadrados de pavimentação.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a execução conjunta permite ampliar o alcance das melhorias na região. “São três bairros atendidos ao mesmo tempo, dentro de um pacote que representa quase 4 mil metros quadrados de nova pavimentação. São intervenções importantes para melhorar a circulação, valorizar os bairros e oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Seguimos avançando com esse trabalho em diferentes pontos da cidade”, afirmou.

As obras nos três bairros integram o conjunto de intervenções realizadas pela administração municipal para qualificar a infraestrutura viária de Suzano, com ações voltadas à recuperação e pavimentação de ruas e à melhoria das condições de deslocamento da população.

O prefeito Pedro Ishi destacou o avanço de obras que chegam diretamente aos bairros e melhoram a rotina da população. “Esse pacote contempla seis ruas em três bairros da região de Palmeiras, com um investimento importante para ampliar a infraestrutura, garantir mais segurança nos deslocamentos e oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Nosso compromisso é seguir levando melhorias para diferentes regiões de Suzano”, afirmou o chefe do Executivo.