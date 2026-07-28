Discussão em torno do Plano Diretor de Turismo avança após nova audiência pública

O trabalho que está sendo conduzido pela Prefeitura de Suzano para viabilizar a implementação de um novo Plano Diretor de Turismo na cidade avançou mais uma etapa nesta terça-feira (28/07) com a realização da 2ª Audiência Pública sobre o tema, que aconteceu no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro.

Nesta oportunidade, foram apresentadas as ações que têm sido desenvolvidas para garantir a finalização do documento, a partir de uma atuação conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a Universidade de São Paulo (USP), por sua Escola de Comunicação e Artes (ECA).

Para contribuir com as discussões em torno das propostas que buscam alavancar o setor, estiveram presentes na atividade o vice-prefeito Said Raful; o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz; e os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Ceśar Braga (Controladoria Geral) e Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); além do vereador Dirceu Carlos da Silva, o filho do Carlão da Limpeza.

As autoridades se reuniram com os representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paulo Kenzo e Carolina Galindo, e também com profissionais ligados ao segmento, como integrantes de parques aquáticos, hotéis, pesqueiros e templos. Todos dialogaram com a professora do curso de Turismo da ECA/USP, Grislayne Guedes, que demonstrou o status sobre a evolução do Plano Diretor de Turismo.

Conforme foi demonstrado pela docente da instituição acadêmica, já foram superadas as etapas de caracterização do município, com as informações gerais de Suzano; a gestão e a governança do setor de Turismo, com as leis e o calendário vigente atualmente; as pesquisas junto a turistas e à população; o diagnóstico; e a análise de forças e fraquezas (Swot).

A partir destas informações, somadas às impressões colhidas nas audiências públicas e na consulta pública, que está disponível até 10 de agosto pelo link http://bit.ly/ConsultaTurismoSuzano, serão finalizadas nas próximas semanas as diretrizes que nortearão as tomadas de decisão a curto, médio e longo prazos.

Todas as ações relativas ao turismo vêm na esteira da aprovação de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), que foi oficializada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no início do segundo semestre do ano passado.

Na proposta que havia sido debatida com os parlamentares, estavam incluídas como referências turísticas de Suzano, desde o início das discussões, a Capela Nossa Senhora da Piedade, conhecida como Igreja do Baruel; o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji; o Parque Magic City; e os pesqueiros.

Com o avanço do processo, novas atrações passaram a constar no projeto, incluindo o Parque Municipal Max Feffer; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante; as praças Cidade das Flores, Sol Nascente e dos Expedicionários; os templos budistas; o Templo Hare Krishna; a Igreja Matriz de São Sebastião; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; o Blue Beach Thermas Park; e os haras.

O Plano Diretor de Turismo vem justamente para consolidar uma estrutura que possa garantir os mecanismos necessários para projeção de todos esses locais a partir de aspectos estratégicos que estão relacionados a “Governança e estrutura institucional”, “Infraestrutura e mobilidade”, “Equipamentos e serviços turísticos”, “Atrativos turísticos”, “Demanda turística” e “Promoção e divulgação turística”.

O secretário Mauro Vaz destacou que este instrumento colocará a cidade em novo patamar com relação ao turismo. “Nossa cidade está em crescimento e precisamos ter um Plano Diretor de Turismo atualizado para aproveitar as oportunidades que o setor proporciona para a economia. Já somos conhecidos pela indústria, pelo comércio, pela agricultura e pelo artesanato, agora também seremos conhecidos pelo turismo”, ressaltou o titular do Desenvolvimento Econômico.

Por sua vez, o vice-prefeito afirmou que Suzano está dando os passos necessários para se tornar referência também neste setor. “Estamos tendo o acompanhamento de técnicos que nos dão o suporte que precisamos e preservamos uma boa relação entre o Poder Público e representantes da sociedade civil, que nos dão condição de fazermos encontros tão produtivos como este e que agregam para os avanços que buscamos na gestão”, declarou Said Raful.