Revitalização da UBS Jardim Vitória completa três anos com milhares de atendimentos e procedimentos

As novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no Jardim Vitória, completam três anos de atividades nesta terça-feira (29/07), consolidando o local como um dos principais equipamentos de Atenção Primária à Saúde (APS) de Suzano. Reinaugurado em julho de 2023 após ampla revitalização, o posto já realizou 48.161 atendimentos individualizados, 60.145 procedimentos e aplicou 23.264 doses de vacinas ao longo do período. O equipamento acolhe majoritariamente moradores do Jardim Vitória, Cidade Edson e bairros vizinhos.

Somente nos últimos 12 meses, a UBS contabilizou 17.971 atendimentos individualizados, 19.353 procedimentos e 8.909 vacinas aplicadas. Os números do balanço mostram uma trajetória de crescimento desde a reinauguração. No primeiro ano de funcionamento, entre julho de 2023 e junho de 2024, foram registrados 13.868 atendimentos individualizados, 20.346 procedimentos e 5.843 vacinas aplicadas. Já no segundo ano, entre junho de 2024 e junho de 2025, foram contabilizados 16.322 atendimentos, 20.446 procedimentos e 8.512 doses de vacinas.

A estrutura da UBS conta com sete consultórios destinados ao acolhimento multiprofissional, sala de emergência e medicação compartilhada, consultório odontológico, sala de curativos e farmácia. A população tem acesso a consultas com clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista e psicólogo, além de enfermagem, vacinação, aferição de sinais vitais, curativos e coleta de exames laboratoriais.

Além da assistência diária, a unidade desenvolve ações permanentes de promoção da saúde e prevenção de doenças, fortalecendo o vínculo entre as equipes da APS e a comunidade. O trabalho desenvolvido tem contribuído para ampliar o acesso aos serviços, garantir o acompanhamento contínuo dos pacientes e estimular hábitos saudáveis entre os moradores da região.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que os resultados alcançados ao longo dos três anos mostram o compromisso da gestão em fortalecer a APS e oferecer um atendimento cada vez mais qualificado à população. “Ultrapassar a marca de 48 mil atendimentos, 60 mil procedimentos e mais de 23 mil doses de vacinas aplicadas em apenas três anos mostra que a unidade se consolidou como referência para a região. É para isso que estamos aqui: para ampliar a qualidade dos serviços e garantir um cuidado cada vez mais próximo das famílias suzanenses", afirmou o secretário.

A unidade foi entregue à população em 29 de julho de 2023 após uma ampla reforma que contemplou a ampliação da estrutura física, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, melhorias de acessibilidade com rampas e banheiros adaptados, além de nova pintura, mobiliário e equipamentos. A UBS tem capacidade para atender aproximadamente 3 mil pessoas por mês.