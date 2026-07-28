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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Cidades

Prefeito recebe especialista em abelhas para debater capacitação e registro de apicultores

Suzano pode ser pioneira no Alto Tietê no registro de apicultores e na implantação de atendimentos na área da saúde com apoio da apiterapia

28 julho 2026 - 16h12Por de Suzano
Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu a bióloga e especialista em abelhas Wanda Ziviani AlcantaraPrefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu a bióloga e especialista em abelhas Wanda Ziviani Alcantara - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, recebeu nesta terça-feira (28/07), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a bióloga e especialista em abelhas Wanda Ziviani Alcantara para uma reunião voltada ao fortalecimento de ações de educação ambiental, sustentabilidade e saúde pública. 

Durante o encontro, que também foi acompanhado pelo secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, foram discutidas propostas para a capacitação e o registro de apicultores no município, além da implantação de um projeto-piloto voltado à apiterapia, prática integrativa reconhecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que utiliza os produtos das abelhas para fins terapêuticos.

Na ocasião, Wanda presenteou o chefe do Poder Executivo com o livro “Coisas Abelhudas que Todo Mundo Precisa Saber”, obra considerada referência entre criadores e pesquisadores do Brasil e de outros países da América Latina. O livro já recebeu duas premiações no Congresso Brasileiro de Apicultura (Combrapi), sendo reconhecido como a segunda e a terceira melhor obra literária sobre abelhas do País em diferentes edições do evento.

Entre os principais temas debatidos esteve a criação de um programa de capacitação e registro de apicultores habilitados a atuar no resgate de enxames. A proposta busca garantir mais segurança à população, preservar as abelhas e, ao mesmo tempo, gerar novas oportunidades de trabalho e renda para os profissionais do setor.

Outro assunto abordado foi a possibilidade de capacitar profissionais da Secretaria Municipal de Saúde sobre a apiterapia. A técnica utiliza derivados das abelhas, como mel, própolis, pólen e geleia real, como recursos auxiliares na prevenção e no tratamento de diferentes condições de saúde.

Ao final da reunião, a especialista também recebeu a tradicional homenagem “Eu Amo Suzano”, em reconhecimento ao carinho demonstrado pela cidade e à disposição em colaborar com futuras iniciativas voltadas à preservação ambiental e à promoção da saúde.

A bióloga ressaltou a importância do diálogo com a administração municipal e a receptividade às propostas apresentadas. “Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e entregar um livro que representa anos de dedicação à educação ambiental. Tenho um carinho muito grande por Suzano e acredito que o município tem potencial para se tornar referência em ações que unem preservação das abelhas, capacitação profissional e saúde pública”, declarou.

O prefeito, por sua vez, destacou que o encontro abre caminho para novas iniciativas que unem sustentabilidade, geração de renda e qualidade de vida. “Foi uma reunião muito produtiva, que apresentou propostas inovadoras para Suzano. Vamos avaliar essas possibilidades com muito cuidado, pois são iniciativas que valorizam a preservação ambiental, fortalecem o trabalho dos apicultores e ainda podem contribuir para a saúde da nossa população”, afirmou.

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