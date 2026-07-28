Segurança apresenta a condomínios integração de câmeras particulares ao Smart Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, promoveu durante a noite desta segunda-feira (27/07), no Cineteatro Wilma Bentivegna, uma reunião com síndicos e representantes de empresas de segurança para apresentar a possibilidade de integração de câmeras particulares ao sistema da Central de Segurança Integrada (CSI), responsável pelo sistema Smart Suzano.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o monitoramento urbano por meio da colaboração entre o Poder Público e a iniciativa privada, fortalecendo as ações preventivas e a resposta às ocorrências em todo o município.

Durante a apresentação, foram detalhadas as formas de integração das câmeras particulares ao sistema do Smart Suzano. Poderão ser conectados equipamentos de monitoramento, câmeras com tecnologia de leitura de placas de veículos e dispositivos de reconhecimento facial, ampliando a capacidade de vigilância e compartilhamento de informações entre os condomínios e a CSI.

Participaram do encontro o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, os secretários municipais de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e de Governo, Alex Santos, além do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

A adesão ao programa será totalmente gratuita. Os condomínios e empresas interessados deverão comparecer ao CSI, localizado no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para obter mais informações, assinar o termo de adesão e solicitar a relação de documentos necessários, que serão definidos de acordo com as características de cada empresa. Não há prazo para participar da iniciativa, permitindo que novas integrações sejam realizadas de forma contínua. As informações também podem ser obtidas nos mesmos dias e horários pelos telefones (11) 4745-2168 e (11) 4745-2067.

Balbino destacou que a participação dos condomínios vai representar um importante avanço para a segurança da cidade. “A integração das câmeras particulares ao Smart Suzano ampliará nossa capacidade de monitoramento. Quanto maior for essa rede colaborativa, mais eficientes serão as ações preventivas e a atuação das forças de segurança. É uma iniciativa que une tecnologia e parceria em benefício de toda a população”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a proposta representa inovação e proteção aos cidadãos suzanenses. “Nossa cidade vem investindo continuamente em inteligência e tecnologia para ser cada vez mais segura. A participação dos condomínios fortalece esse trabalho e cria uma grande rede de monitoramento colaborativo, permitindo mais agilidade no atendimento às ocorrências e maior eficiência no combate à criminalidade. Os resultados do Smart Suzano mostram que esse é o caminho certo para proteger nossa população”, declarou.