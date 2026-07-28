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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Educação

Seminário da Educação discute práticas pedagógicas que valorizam memória e pertencimento

Atividade integrou a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano e foi realizada no último sábado (25/07), no Anfiteatro Orlando Digenova; programação também incluiu apresentações artísticas

28 julho 2026 - 15h02Por de Suzano
Atividade integrou a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano e foi realizada no último sábado (25/07)Atividade integrou a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano e foi realizada no último sábado (25/07) - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano organizou no último sábado (27/07) o seminário da 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano (Mams) 2026 para oferecer aos professores uma oportunidade de discutir experiências e práticas pedagógicas que estão sendo desenvolvidas em sala de aula a partir de propostas do ensino de Arte, para valorizar a memória e o pertencimento dos alunos no território onde vivem.

Na chamada “Mesa de Partilha e Confluência - História de Casas e Quintais”, foram apresentados trabalhos de pesquisa artística e didática, que refletiram sobre as relações entre arte, educação e identidade no processo de aprendizagem. Esta abordagem foi incentivada com a primeira formação de professores da rede municipal de Suzano, realizada em 19 de fevereiro deste ano, que teve como tema de discussão sobre o pensamento do líder quilombola e filósofo Nego Bispo.

A atividade foi conduzida pela supervisora de ensino de Arte, Francisca Joelma Gonçalves Lima, a Xica Lima, e reuniu 31 profissionais, registrando presenças do diretor pedagógico, Francisco Franco; da diretora do Núcleo de Projetos, Sueli Stuchi; e da supervisora de Relações Étnico-Raciais, Juliana Candida. Também participaram as educadoras Yasmin Maschio, Angela Uemura, Eliude Marques de Souza e Celia Kostaschuck.

Trabalhos

A professora de Arte, Yasmin Maschio, da Escola Professora Mércia Amaral Andrade de Brito apresentou o tema “Os quintais da educação infantil: o que aprendi como professora da primeira infância”, detalhando sua pesquisa com pigmentos naturais a partir de plantas, legumes e sementes. Ela trabalhou com essa temática na educação infantil, onde as crianças foram convidadas a explorar e conhecer o quintal da escola.

Outro trabalho foi apresentado pela professora Eliude Marques de Souza da Escola Municipal Ana Rita Gomes, que abordou o tema “Entre flores ela respira”, falando da memória das mulheres da sua família enquanto artesãs e como esse conhecimento desde criança teve importância na sua formação. A partir de uma foto de sua mãe, ela criou um bordado livre e mergulhou no processo de criação e pesquisa dessa técnica, marcado pela memória, pelo afeto e pela importância de dar voz às pessoas mais antigas da família. 

A programação ainda contou com a proposta desenvolvida pela professora Angela Uemura, da Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, que apresentou o tema “Casas, sentimentos e afins”. Ela trabalhou o tema com estudantes do 5º ano, discutindo sobre o significado da casa enquanto lugar afetivo, e estimulando a expressão de sentimentos, memórias e vivências por meio da linguagem oral, escrita e artística. 

Na oportunidade, a convidada e fotógrafa Celina Kostaschuck trouxe sua pesquisa com fitotipia, falando sobre o que acontece em seu quintal a partir de elementos do cotidiano.

Além das discussões pedagógicas, o seminário contou com apresentações culturais, com o violão do artista Matheus Do Val e a peça Prelúdio nº 1 de Villa Lobos; a dança do ventre da professora e bailarina Aline Messias; o espetáculo “Os sons que habitam a memória”, do Grupo Raízes; e o projeto “Sons, Movimentos e Vozes: Caminhos para o futuro”, sob condução do maestro Gleberson Santana, o Maestro Binho, com participação das crianças da Escola Municipal Célia Pereira de Lima.

A programação integrou a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano, que está em cartaz desde 1º de julho e seguirá aberta ao público até esta sexta-feira (31/07), no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique). Ao todo, são apresentados 35 trabalhos, entre gravuras, esculturas e pinturas, produzidos por 70 estudantes da rede municipal e 52 adultos, sendo 50 professores e dois artistas convidados.

A supervisora de Arte destacou que o seminário representou um espaço de escuta e valorizou as experiências construídas diariamente pelos professores. “Cada educador desenvolve práticas e pesquisas importantes em sua unidade, e esse encontro permitiu que esses conhecimentos circulassem e inspirassem novos projetos, para fortalecer o trabalho realizado em toda a rede”, afirmou Xica Lima.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que a mostra reforça a importância da arte no processo de aprendizagem dos estudantes. “A arte amplia repertórios, estimula a criatividade e permite que os alunos compreendam melhor suas próprias histórias, seus territórios e as diferentes formas de expressão. Ao reunir nossos professores para dialogar e compartilhar experiências, também fortalecemos uma educação mais sensível, participativa e conectada com a realidade das nossas escolas”, declarou a titular da pasta.

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