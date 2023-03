Dos 17 cemitérios, 5 são particulares

O Alto Tietê possui cerca de 17 cemitérios, sendo 12 municipais e 5 privados. Apesar da maioria ser municipal, os serviços funerários das cidades são, na sua maioria, comandados por empresas privadas que ficam responsáveis por realizar sepultamentos e solicitações de exumações.

Suzano possui quatro cemitérios, sendo dois municipais e dois privados. O serviço funerário é privatizado, prestado por uma empresa permissionária, comanda por tempo indeterminado.

Atualmente, existem 12 funerárias na cidade.

Nos dois cemitérios municipais, o São Sebastião, localizado na Rua Cássia Francisco, 651, no Sítio São José, e o São João Batista (Raffo), que fica na avenida Brasiliana, 10, no Parque Alvorada, realizam o primeiro sepultamento a partir das 9 horas e o último até as 16h30.

O Velório Municipal, localizado na rua José Guilherme Pagnani, s/n, na Vila Figueira, funciona das 6h30 às 16 horas.

A Diretoria Administrativa de Cemitérios Municipais e Velório atua no agendamento de sepultamentos, solicitações de exumações, limpeza e conservação dos espaços físicos, além do atendimento à população, com esclarecimento de dúvidas por meio de atendimento direto ou de processos administrativos.

Ao todo, o setor conta com 21 funcionários, sendo 16 sepultadores e cinco assistentes administrativos, divididos entre os dois cemitérios.

Os dois cemitérios privados ficam localizados na rua Dr. Prudente de Moraes, 174, no Jardim Lazzareschi, o Memorial do Alto Tietê, e o Colina dos Ipês, fica na Rua Waldemar Cusma, 173, no Jardim Aeródromo Internacional.

Mogi possui três cemitérios municipais: Sabaúna, Saudade e São Salvador. Existe também um cemitério particular no município (Parque das Oliveiras). Ao todo são quatro cemitérios na cidade.

No Cemitério São Salvador e Sabaúna, são realizados sepultamentos em sepulturas concedidas aos munícipes, conforme a disponibilidade.

Já no Cemitério da Saudade, os sepultamentos ocorrem em sepulturas concedidas ou em sepulturas temporárias, nestas, após o tempo estipulado por lei, os corpos são exumados e encaminhados para nichos, sepulcros ou o ossuário geral, conforme desejo da família, e a sepultura é reutilizada.

O serviço funerário é comandado por duas empresas que atuam na cidade sob concessão. A concessão ocorre por meio de licitação, com prazo de 10 anos.

Itaquaquecetuba conta com três cemitérios municipais: Morada da Paz (estrada São Bento, s/n - Jardim São Paulo), Caminho do Céu (avenida Uberaba, 490 - Vila Virgínia) e Central (Rua Duque de Caxias - Centro).

A cidade possui serviço funerário municipal comandada por três concessionárias que ganharam a concessão de emergência e tiveram o contrato prorrogado por mais um ano.

Poá tem somente um Cemitério Municipal, que está localizado na Rua João Pekny, nº 430, no Jardim Itamarati. O Cemitério Municipal da Paz funciona todos os dias, das 8 às 17 horas.

O velório municipal está localizado nas dependências do Cemitério. No espaço também são realizados serviços de sepultamento e exumação. O município não oferta serviço funerário municipal. As funerárias da cidade são empresas particulares.

Não há cemitérios privados em Guararema, mas existem dois cemitérios públicos: Cemitério Municipal São Benedito, com aproximadamente 2.450 sepulturas, e o Cemitério Parque Jardim Municipal, com aproximadamente 1.000 sepulturas. A Prefeitura comanda o procedimento padrão para sepultamentos.

A cidade possui três serviços funerários privados: Consil, Assibraff e Campo das Oliveiras.

Santa Isabel possui um cemitério municipal, Cemitério das Brotas, composto por três alas, sendo duas públicas e uma privada. A cidade também conta com dois cemitérios privados: Santíssimo e São Benedito.

O serviço funerário na cidade é privado e concedido através de licitação com duração de 12 meses. O contrato atual é com a funerária Bom Jesus.

A cidade ainda possui quatro serviços funerários privados sendo o Campo das Oliveiras, Assibraf, Paraíso Eterno e Funerária Bom Jesus.