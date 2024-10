DS faz cobertura das eleições e terá edição impressa especial nesta segunda-feira

O Diário de Suzano fará uma cobertura especial das eleições municipais nas dez cidades do Alto Tietê. Na segunda-feira haverá circulação impressa.

O jornal vem realizando desde agosto uma cobertura importante com a pré-campanha e campanha oficial. Realizou sabatinas com todos os candidatos a prefeito das cidades de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquá e Mogi das Cruzes.

A cobertura do DS, neste domingo, começa logo cedo com um plantão de repórteres trabalhando durante o dia. Vão cobrir locais de votação e o dia-dia dos candidatos.

Após às 17 horas, quando se encerra a votação, o jornal continua a cobertura da contabilização dos votos. Por volta das 20h30 já existe expectativa de anúncio dos primeiros resultados. “Esse é um momento especial, de democracia em que o eleitor terá o direito do voto. Por esse motivo, o jornal faz sua parte, de transmitir, trazer e prestar serviço no dia da eleição”, disse o editor-chefe do Jornal Diário de Suzano, jornalista Edgar Leite.

Ele lembra que a cobertura sobre eleições vai continuar durante toda a semana que vem com a repercussão dos resultados nas cidades do Alto Tietê, tanto na cobertura impressa e também na digital.