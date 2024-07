Ecopontos recebem 1.771 toneladas de materiais inservíveis em 6 meses

No primeiro semestre deste ano, os quatro ecopontos da cidade, administrados pela Concessionária Renova Suzano, receberam 1.771 toneladas de materiais inservíveis, sendo 220,4 em janeiro; 265,37 em fevereiro; 306,25 em março; 339,4 em abril; 310,59 em maio; e 328,99 em junho. O número quase alcança o total acumulado em 2023, que somou 2 mil toneladas. No comparativo com o balanço do primeiro semestre do ano passado, houve um acréscimo de 589 toneladas. A informação é da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, para receber materiais utilizados na construção civil, incluindo tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos, latas de tinta vazia, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor. É importante ressaltar que as unidades têm suas especificidades quanto à natureza e capacidade de acolher resíduos.



A unidade do Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186) acolhe resíduos da construção civil (até um metro cúbico/dia), móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. O ecoponto Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira) recebe resíduos de construção civil - mesma quantidade da unidade do Parque Maria Helena -, bem como eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias.



Já as duas unidades da região norte, do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e da Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553), acolhem resíduos da construção civil - também com o limite de um metro cúbico por dia -, além de móveis, eletroeletrônicos e resíduos de poda e jardinagem. No ecoponto do Dona Benta, também são depositados recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. Já para quem precisa descartar pneus, o endereço do Boa Vista deve ser utilizado.

Para reforçar este trabalho, a partir de 2025 está prevista a instalação de novos ecopontos na cidade. No ano que vem, dois locais serão definidos como pontos de coleta, e os endereços seguirão se multiplicando até 2030, prazo do contrato com a Concessionária Renova Suzano. No ano passado, o município foi destaque no ranking estadual que avalia a gestão de resíduos sólidos em todas as 645 cidades paulistas, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Suzano ficou na 2ª posição entre as 14 que compõem o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat), integrando também o grupo 173 municípios que foram categorizadas como “Gestão Eficiente”, que representa a classificação máxima no Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR) de 2023. A lista é referente às estratégias e projetos desenvolvidos pelos municípios ao longo do ano de 2022.



Também em 2023, a cidade foi certificada no Programa Município Verde e Azul (PMVA), do governo de São Paulo, por sua eficiência na gestão sustentável. Entre as ações desenvolvidas em Suzano que contribuíram para este reconhecimento foi justamente a estrutura proporcionada pelos ecopontos da cidade, para descarte adequado de resíduos. O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, alerta a população para a necessidade de utilização dos ecopontos disponíveis no município para o descarte correto de materiais que não são atendidos pela coleta seletiva comum. “A recorrência da prática de depositar itens em locais inapropriados pode aumentar o risco de doenças e alagamentos, por favorecer o acúmulo de água nas ruas, além de potencializar a degradação ambiental”, declarou o titular da pasta.



Para combater os chamados “pontos viciados”, a administração municipal orienta os munícipes a utilizarem os canais da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007, ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.