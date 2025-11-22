Envie seu vídeo(11) 4745-6900
22/11/2025
Cidades

Educação apresenta projetos municipais de leitura e escrita a estudantes de Pedagogia

Iniciativa aproximou alunos do UniPiaget das práticas discursivas desenvolvidas na rede municipal de ensino de Suzano

21 novembro 2025 - 14h04Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano realizou, nesta terça e quarta-feira (18 e 19/11), uma série de apresentações voltadas aos estudantes do curso de Pedagogia do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), destacando os projetos de leitura e escrita desenvolvidos nas escolas municipais. A ação integrou a programação da “Ação de Impacto em Rede: Práticas de Leitura e Escrita”, promovida pela Gestão Pedagógica da pasta por meio do Núcleo Pedagógico de Ensino Fundamental.

Com o objetivo de compartilhar os desfechos dos projetos centrados na perspectiva discursiva - fruto da formação continuada oferecida aos educadores -, os encontros reuniram docentes, coordenadores e universitários interessados em compreender de perto as práticas que vêm fortalecendo o processo de alfabetização e letramento no município.

Na terça-feira (18/11), durante a programação da manhã, a estudante Bianca Aline Neves apresentou o projeto “Cartas pela escola que queremos”, iniciativa que estimula a escrita autoral dos alunos a partir de reflexões sobre o ambiente escolar desejado. Em seguida, o educador Nivaldo Jacinto de Sampaio demonstrou as estratégias do projeto “Leitura Simultânea”, que mobiliza diferentes turmas na leitura conjunta de uma obra. Fechando o período, Cinthia de Lima Magiolo Souza compartilhou a experiência “Produção de um Gibi”, mostrando como a criação de histórias em quadrinhos tem incentivado o desenvolvimento textual e a criatividade dos estudantes.

Já na quarta-feira (19/11), as apresentações tiveram início com Eliane Araujo Sobral, que mostrou a edição temática “Leitura Simultânea: Primavera”, reforçando o potencial das leituras coletivas na formação leitora. Na sequência, Cinthia Magiolo voltou a apresentar a proposta “Produção de um Gibi”, agora para o público do período noturno. O encerramento ficou por conta de Welen Veríssimo de Carvalho Monteiro, que apresentou o projeto “A voz dos avós”, criado para valorizar memórias familiares e promover diálogos intergeracionais por meio da leitura e da escrita.

Para a secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila, o encontro reafirmou a importância de aproximar a universidade das práticas realizadas nas escolas municipais. “Compartilhar nossas experiências com quem está em formação inicial é fundamental. Esses projetos mostram que leitura e escrita são ferramentas vivas, que ajudam cada estudante a construir seu olhar sobre o mundo”, afirmou.

Ela também destacou o impacto da ação no fortalecimento da rede. “Quando criamos esse diálogo entre a Secretaria de Educação e os estudantes de Pedagogia, ampliamos as possibilidades de inovação e fortalecemos o compromisso com uma educação crítica, humana e transformadora. Os resultados apresentados demonstram o empenho dos nossos profissionais e o quanto avançamos na construção de práticas significativas”, completou.

