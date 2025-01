Educação de SP libera R$ 10,2 mi para pintura de escolas no Alto Tietê

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai liberar R$ 290 milhões para a pintura das escolas estaduais por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Os valores começaram a ser distribuídos na quinta-feira (9). Desde o dia 17 de janeiro, os recursos ficaram disponíveis na conta de mais de 5.000 escolas. No Alto Tietê, foram R$ 10,2 milhões para 173 escolas.

"Queremos que as escolas estejam em suas melhores condições para o início das aulas. O cuidado com a parte estética também traz resultados importantes para a convivência e contribui para o aprendizado, nossa primeira missão", informa o secretário da Educação, Renato Feder.

Cada escola poderá receber R$ 20 mil, R$ 40 mil, R$ 60 mil, R$ 90 mil ou R$ 110 mil para os reparos, de acordo com o tamanho da unidade.

Segundo o secretário-executivo da Educação de SP, Vinicius Neiva, o valor é mais uma ação do governo para melhorar a infraestrutura das escolas e complementa os R$ 120 milhões, distribuídos em novembro, destinados a serviços como limpeza de calhas, rede de águas pluviais e capinagem das unidades de ensino. "O objetivo é que os R$ 290 milhões sejam agora investidos com foco principal na pintura interna e externa das unidades de ensino", comenta Neiva.

As direções das escolas têm até o dia 15 de fevereiro deste ano para utilizar o valor. Verbas remanescentes e escolas que já fizeram suas pinturas podem investir em outras melhorias para a volta às aulas, marcada para o dia 3 de fevereiro.