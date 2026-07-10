Secretaria de Esportes entrega uniformes a mais de 2 mil alunos e fortalece atividades em Suzano

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano encerrou o primeiro semestre de 2026 com importantes ações voltadas ao fortalecimento das atividades no município. Entre os destaques do período estão a entrega de mais de 2 mil kits de uniformes aos alunos das escolinhas de futebol vinculadas à Liga Municipal de Futebol, a realização e o apoio a eventos que movimentaram mais de 3,5 mil pessoas e avanços em novas iniciativas de incentivo ao setor.

Duas das entregas foram realizadas com as presenças do prefeito Pedro Ishi, do vice Said Raful e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho. Uma delas ocorreu em 6 de abril, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e outra em 22 de junho, no Clube Urupês, no Parque Maria Helena. No total, foram contemplados mais de 2 mil alunos das escolinhas de futebol.

A iniciativa atendeu crianças e adolescentes distribuídos em dez núcleos de formação, instalados em diferentes pontos da cidade. O objetivo é garantir melhores condições para a prática esportiva, fortalecer o vínculo com os projetos e incentivar a permanência nas atividades oferecidas gratuitamente pelo município.

Os núcleos recebem crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com aulas voltadas ao desenvolvimento esportivo, social e educacional. As atividades são realizadas em campos já existentes nos bairros, com turmas organizadas nos períodos da manhã e da tarde, reforçando a proposta de descentralizar o acesso ao esporte.

Eventos esportivos

Ao longo do semestre, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também promoveu e apoiou eventos que movimentaram equipamentos públicos do município e reuniram atletas, famílias e público em geral. Entre as ações realizadas estiveram competições de skate, encontros de integração ligados à Copa do Mundo e torneios de judô.

Em março, o Parque Municipal Max Feffer recebeu o “Girls Skate Jam” e o “Skate Jam Suzano”, promovidos em parceria com a Associação Suzanense de Skate. As atividades reuniram atletas de diferentes regiões do Brasil e também do exterior, em disputas de alto nível técnico.

Ao todo, oito atletas estrangeiros participaram das competições, representando países como Colômbia, Argentina, França, Estados Unidos e México. A presença internacional contribuiu para ampliar a projeção dos eventos e reforçar Suzano como espaço de incentivo às modalidades urbanas.

Outro destaque do semestre foi a “Troca de Figurinhas da Copa 2026”, realizada no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, durante o período da competição internacional. A primeira edição, em 13 de junho, reuniu cerca de 120 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e colecionadores.

A ação foi pensada como um espaço de convivência, lazer e integração entre famílias, aproveitando a mobilização gerada pela Copa do Mundo. Além da troca de figurinhas, a iniciativa reforçou o papel dos equipamentos esportivos municipais como locais de encontro e participação comunitária.

Nos dias 26 e 27 de junho, a Arena Suzano também sediou dois importantes eventos de judô. O primeiro foi o Campeonato Paulista de Judô de Veteranos, seguido pelo Grand Prix de Judô por Equipes 2026. As competições foram organizadas conjuntamente pelas 1ª e 10ª Delegacias Regionais da Federação Paulista de Judô (FPJudô), reunindo atletas e equipes ao longo do fim de semana.

Novos projetos

Além das ações realizadas no primeiro semestre, Suzano também avançou em medidas para promover políticas públicas para o esporte. Uma das principais novidades foi a sanção da lei complementar nº 422/2026, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte.

A iniciativa cria um mecanismo de incentivo fiscal para ampliar os investimentos em atividades esportivas no município. Com a nova legislação, contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) poderão direcionar recursos para projetos por meio do Fundo do Esporte Suzanense (FES).

Os valores captados poderão financiar ações em diferentes frentes, como formação de crianças e adolescentes, programas sociodesportivos voltados à população em situação de vulnerabilidade, projetos de paradesporto, realização de eventos, capacitação de profissionais e iniciativas de alto rendimento para preparação de atletas em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Outra novidade anunciada no semestre foi o projeto de construção de um novo estádio dentro do Parque Municipal Max Feffer. Em abril, o prefeito Pedro Ishi, acompanhado do secretário Nardinho e do vereador Denis Cláudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, se reuniu com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, para tratar sobre a iniciativa.

O futuro equipamento terá capacidade para receber 150 pessoas e tem como objetivo ampliar a estrutura esportiva do município, além de criar condições para viabilizar o retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior a Suzano.

Ação solidária

O esporte também esteve presente em ações de integração com outras áreas ao longo do semestre. Nos dias 17 e 18 de janeiro, o Portelão recebeu o Suzan Stars, evento voltado ao universo geek e à cultura pop, com palestras, apresentações, praça de alimentação e estandes de vendas.

A atividade também teve caráter solidário, com arrecadação de alimentos e ração para doação. Ao todo, foram arrecadados 150 quilos de alimentos, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Para o secretário Nardinho, o balanço demonstra o compromisso da pasta com a ampliação do acesso ao esporte. “Tivemos um semestre muito positivo, com entregas importantes para as nossas crianças, eventos de grande participação popular e avanços que vão fortalecer ainda mais o esporte em Suzano. Nosso trabalho é justamente criar oportunidades, ocupar os espaços públicos e garantir que o esporte chegue a diferentes regiões da cidade”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que as ações integram uma política de valorização do esporte como ferramenta de desenvolvimento social. “O esporte tem um papel fundamental na formação das nossas crianças e jovens, na convivência entre as famílias e na promoção de qualidade de vida. As entregas, os eventos e os novos projetos mostram que Suzano está avançando com planejamento e responsabilidade, fortalecendo desde a base até o alto rendimento”, afirmou.