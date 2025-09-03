Educação realiza passeata em combate à violência contra crianças

A Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Urban95 e a Allma Hub, realizou na última semana a “Passeatinha Cria na Paz”, iniciativa que integra o programa “Prevenir Violência Escolar” e que tem como objetivo combater a agressão contra crianças.

O evento reuniu mais de cem pessoas e contou com a presença da secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

A ação ocorreu na sexta-feira (29/08) em frente à Escola Municipal Jardim Colorado, no Jardim Cacique, com a concentração dos participantes. Em seguida, os presentes percorreram as ruas Vereador Antônio Teixeira e Assembléia de Deus, retornando à escola e encerrando o percurso com um café da manhã de confraternização. A passeata reuniu 125 pessoas entre servidores, pais de alunos e demais interessados.

Além disso, a atividade teve apresentação de percussão do grupo “Mentes Brilhantes”, da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), que teve papel essencial em animar o público e reforçar a mensagem da iniciativa.

Voltada para crianças de zero a 6 anos, a “Passeatinha Cria na Paz” faz parte das etapas de implementação do projeto “Cria na Paz”, uma estratégia de prevenção universal desenvolvida pela Urban95 e Allma Hub, apoiada e mantida pela pasta. O projeto busca estimular a parentalidade positiva em famílias e prevenir a ocorrência de violência física e psicológica durante a infância e no futuro.

O secretário de Segurança Cidadã ressaltou o papel da ação na proteção das crianças e na promoção de uma cidade mais segura. “Combater a violência contra crianças é uma prioridade de nossa gestão. Iniciativas como a ‘Passeatinha Cria na Paz’ fortalecem esse nosso objetivo, envolvem a comunidade e contribuem para criar um ambiente de proteção e cuidado desde os primeiros anos de vida”, disse Balbino.

Por sua vez, Renata Priscila destacou que a passeata representa uma oportunidade de unir educação e cidadania em prol das crianças. “É fundamental promover educação e conscientização para construir um ambiente seguro para nossos alunos. A participação da comunidade, dos pais, professores e parceiros mostra que, juntos, podemos prevenir a violência e garantir o bem-estar infantil”, finalizou a secretária.