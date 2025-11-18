Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/11/2025
Educação sustentável transforma escola de Suzano em referência ambiental e empreendedora

Com hortas, viveiros e o primeiro biodigestor escolar do município, projeto une inovação e consciência ecológica em parceria com o Condemat+

17 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Educação sustentável transforma escola de Suzano em referência ambiental e empreendedoraEducação sustentável transforma escola de Suzano em referência ambiental e empreendedora - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O compromisso com a sustentabilidade e a formação cidadã tem ganhado força nas escolas municipais de Suzano. Um dos maiores exemplos é o projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido desde 2024 na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique. A iniciativa, que segue em expansão dentro do programa “Escolas Sustentáveis de Suzano”, já impactou diretamente cerca de 3,2 mil pessoas, entre alunos, famílias, equipe profissional e parceiros comunitários.

O projeto nasceu da união entre a Secretaria Municipal de Educação e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que viabilizou a implantação do biodigestor escolar, sendo a única iniciativa consorciada do Estado de São Paulo habilitada para receber o repasse do governo federal.

O equipamento garante um projeto pioneiro que transforma resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante. A estrutura inclui ainda cisterna para reuso de água, horta permanente, viveiro pedagógico e ponto fixo de reciclagem e compostagem, consolidando um ecossistema educativo sustentável.

Os resultados impressionam: a escola produz cerca de 60 litros de biofertilizante por semana, totalizando mais de 3 mil litros por ano, utilizados na horta e distribuídos para famílias cultivarem em casa. Além disso, 6,5 toneladas de resíduos orgânicos por ano deixam de ser enviadas a aterros e cerca de 800 quilos de recicláveis têm destinação correta mensalmente. O uso do biogás também já possibilita até três atividades pedagógicas semanais, como o preparo de chás com ervas naturais colhidas pelos próprios alunos.

Na unidade, os 730 estudantes participam de todas as etapas, do plantio à colheita, com 100% das turmas contempladas pelo segundo ano consecutivo, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A prática constante tem gerado efeitos reais, com 80% dos alunos relatando mudança positiva nos hábitos alimentares a partir da inclusão das hortaliças frescas na alimentação familiar.

Segundo a coordenadora de Projetos da Educação, Sueli Stuchi, o aprendizado se estende muito além dos muros da escola. “Os alunos se tornam multiplicadores de boas práticas em casa. Eles aprendem o valor de cada resíduo, entendem que é possível transformar o que antes era lixo em algo útil e ensinam isso às famílias. É uma aprendizagem viva, que transforma comportamentos e realidades”, afirmou.

O impacto social também se reflete na comunidade, que hoje se mobiliza para proteger o espaço e colaborar na manutenção com o apoio de voluntários da Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano e do Instituto AgroTerra. O projeto fomenta hortas comunitárias, reduz custos com insumos agrícolas e incentiva pequenos cultivos familiares, sendo um modelo de baixo custo, alto impacto e fácil replicação. Inclusive, a expansão da iniciativa já é analisada pela Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, em Palmeiras.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, a proposta representa o futuro do ensino. “Queremos que nossos alunos sejam protagonistas do aprendizado e agentes de transformação. O projeto ‘Escola Sustentável’ mostra que é possível unir teoria e prática, educação e cidadania, criando uma geração mais consciente, participativa e preparada para o futuro”, destacou.

