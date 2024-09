Eleitores menores de 18 anos e acima de 70 crescem 88,4% no Alto Tietê

O número de eleitores com idade inferior a 18 anos e superior a 70 nas eleições de 2024 cresceu 88,4% quando comparado com 2020 (última eleição municipal), passando de 40.207 para 75.788. Nessas duas faixas etárias, o voto não é obrigatório, conforme determina a Constituição brasileira.

Dados são do Superior Tribunal Federal

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram analisados nesta semana pelo DS. Os números divulgados pelo tribunal mostram a quantidade de eleitores com 16 anos, 17 anos e 70 a 79 anos.

Maior crescimento

O maior crescimento acontece para quem se enquadra no perfil de 16 anos. Os dados saltaram 343,38%, passando de 461 para 2.044. Para quem tem 17 anos, o crescimento foi de 19,5%, passando de 3.882 para 4.641.

79 anos

E quem tem entre 70 e 79 anos, o crescimento foi de 92,6%, passando de 35.864 para 69.103.

Suzano A cidade de Suzano teve aumento de 99,3%, ou seja, quase dobrou o número de eleitores nessas faixas etárias. O total passou de 7.509 para 14.966.



Demais cidades

Todas as cidades tiveram aumento. As que tiveram maior crescimento percentual foi, em primeiro lugar, Guararema, que saltou 104%, passando de 1.086 para 2.217.

Em segundo aparece Itaquá, com crescimento de 102,5%, passando de 6.560 para 13.290.

Terceiro

Em terceiro está Suzano, já citada anteriormente, e na sequência aparece Mogi, com 91% de crescimento. O total passou de 11.960 para 22.951. Para ver as demais cidades da região, veja a tabela ao lado.