Elevador quebrado na estação de Suzano causa transtornos em passageiros

A estação de Suzano localizada na linha 11 coral conta com um novo problema: o elevador quebrado.

O equipamento está danificado por causa de atos de vandalismo.

Segundo relatos de usuários que utilizam a estação, o elevador que é algo fundamental para a acessibilidade, afeta diretamente cadeirantes e pessoas com problemas físicos. O elevador fica localizado no setor norte, ligado diretamente com a rua.

Em contato com um funcionário da CPTM que preferiu não se identificar, ele disse que o elevador sofreu vandalismo no final do ano passado.

As peças que servem para o concerto do elevador são importadas, e levam um tempo para chegar. O funcionário também disse que a previsão do concerto está prevista para o início da semana que vem.

O elevador só pode ser usado com o acompanhamento de um funcionário de segurança. Em certos casos o segurança não esta no local, e os passageiros acabam usando outros jeitos para se locomover pela estação, com muita dificuldade e ajuda de funcionários no local.

Marcos Antônio Costa, 66 anos, é aposentado e frequenta a estação. Ele relatou o problema. "É um descaso com o passageiro. Cadeirantes já tem dificuldade para se locomover e agora sem o uso do elevador apenas piora" afirma Marcos.

A assessoria de imprensa da CPTM informou que até terça-feira (14) deve solucionar o problema envolvendo o elevador.