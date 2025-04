Em cinco meses, Hapvida inaugura quatro hospitais em diferentes regiões brasileiras

A Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, segue executando um robusto plano de expansão em todas as regiões brasileiras. Após o anúncio do investimento global no valor de R$ 2 bilhões para o biênio 2025-2026 em todo o Brasil, diversos hospitais vêm sendo inaugurados. Nos últimos cinco meses, quatro novas unidades passaram a aprimorar a saúde suplementar em seus respectivos estados.

Além do Santa Maria, em Fortaleza (CE); do Jardim Anália, em São Paulo (SP); e do Nilton Lins, em Manaus (AM), a companhia entregou, nesta segunda-feira (28/04), o hospital Layr Maia — o primeiro com atendimento exclusivo materno-infantil de Belém do Pará. A mais nova unidade recebeu recursos equivalentes a R$ 25 milhões e conta com cinco mil m² de área construída.

O equipamento oferece 85 leitos e assistência médica especializada em diversas áreas, incluindo Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, trazendo saúde de qualidade e atendimento humanizado. O novo hospital possui estrutura completa e moderna para cuidar da saúde das mães e das crianças, composta por UTI Neo-Ped, atendimento de pré e pós-parto, salas de parto humanizadas, consultórios, pronto atendimento para maternidade e pediatria 24h por dia, internação, retaguarda cirúrgica, exames de imagens e laboratório.

O hospital Layr Maia possui pavimentos equipados para oferecer diversos serviços com a qualidade e a segurança que os clientes merecem, promovendo conforto e garantindo tecnologia de ponta às suas operações. Além disso, conta com uma equipe médica formada por profissionais qualificados e comprometidos com o atendimento materno-infantil, gerando cerca de 300 novos empregos diretos em diferentes frentes de atuação.

“Essa expansão é fruto do compromisso da empresa e faz parte da missão da companhia. Representa o acolhimento e a preocupação com um presente e com um futuro mais saudável. Para isso, seguimos fortalecendo o nosso padrão de excelência em saúde”, destaca Alain Benvenuti, vice-presidente de Operações Hospitalares da Hapvida.