Em dia histórico, Ashiuchi inaugura Parque do Mirante e confirma Mercadão

Em dia histórico, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) inaugurou, na manhã deste sábado (2), o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, localizado na Avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro Sesc (veja os detalhes na matéria abaixo).

Durante coletiva de imprensa, o prefeito confirmou a criação do Mercadão Municipal, anexo ao Largo da Feira, localizado na Rua Benjamin Constant, 1930, Centro. O mercadão será uma área voltada para gastronomia e também contará com boxes para venda de produtos orgânicos. O projeto deverá ser inaugurado antes do aniversário da cidade, em 2 de abril.

"Vamos tirar do papel o Mercadão Municipal de Suzano, vamos inaugurar até o aniversário da cidade. O mercadão será voltado para a área gastronômica, assim como na Europa. Queremos fazer um projeto diferenciado", explicou Ashiuchi.

Na próxima semana será inaugurado uma fonte pública, semelhante a uma piscina horizontal no Parque Max Feffer. Segundo o prefeito o espaço será uma das maiores fontes do Alto Tietê e totalmente gratuita.

"Na região temos parques aquáticos mas nem moradores têm acesso a esses locais. A ideia é trazer a diversão para as crianças de forma gratuita para poder celebrar em família", contou.

Com mais um ano de mandato pela frente, Ashiuchi destacou que até fevereiro entregará mais três escolas municipais, a Clínica da Família no Boa Vista, Clínica da Mulher, Terminal Rodoviário de ônibus e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Palmeiras.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) virá a Suzano inaugurar oficialmente o Hospital Regional do Alto Tietê(Hrat) anexo ao Hospital das Clínicas que terá capacidade para 200 leitos.

O chefe do executivo destacou que reforçara o pedido para começar as obras de implantação da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) para 2024. "Vamos ter esse encontro com o governador na próxima semana e vou reforçar o pedido da alça do rodoanel", disse.

Local tem 16 mil metros quadrados e vira 'cartão postal' com Pirâmide do Sesc revitalizada

Com grande festa, homenagens e atividades culturais, o Parque do Mirante foi inaugurado neste sábado (1). O local tem área de 16 mil metros quadrados. Foram realizados trabalhos de pavimentação em 6 mil metros quadrados e implementada uma área verde de 3 mil metros quadrados (m²). O investimento foi de R$ 1,5 milhão. O projeto também incluiu a reforma de alvenaria da pirâmide, instalação de guias e sarjetas no acesso ao pátio, e intervenções estruturais relativas à parte hidráulica.

No espaço a Pirâmide do Sesc foi revitalizada e ganhou pintura em graffiti nas suas laterais, produzida pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza, passando a se chamar "Pirâmide Ari Serafim Barbosa", o "Ari do Posto".

Foi inaugurado também o novo observatório, que foi instalado na extremidade do terreno. O local proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo deste local, que está ligada ao projeto de valorização da área.

Durante cerimônia de solenidade foi lançado "Palco Cultural Marcos Vinicius Cunha", que presta homenagem ao conhecido "Rizada", por sua carreira como produtor artístico, trazendo grandes nomes da comédia brasileira para o município.

O prefeito destacou que no entorno do parque haverá uma pista de bike de 5 km. O espaço também contará com restaurantes, espaço para feira de artesanato e uma base da Guarda Civil Municipal.

"Estamos muito felizes de poder concluir mais um grande projeto em nossa cidade. A inauguração do parque do mirante é um marco para suzano, pelas possibilidades que este espaço proporcionará aos cidadãos. O parque será uma área de lazer, vai gerar emprego, entretenimento e oportunidade. Vai trazer orgulho para a nossa cidade", disse

Estiveram presente na cerimônia a primeira-dama Larissa Ashiuchi (PL), a âncora do Radar Noticioso Marilei Schiavi, a vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami; secretário e vereadores de Suzano.