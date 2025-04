Em noite épica, Suzano Vôlei bate Itambé Minas e força 3° jogo nas quartas de final da Superliga

Com alta dose de emoção e muita energia dentro e fora de quadra, o Suzano Vôlei venceu o Itambé Minas pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga na noite do último sábado (12/04) de virada, por 3 sets a 2 (25x23 | 21x25 | 16x25 | 25x21 | 15x9), e segue na briga por uma vaga nas semifinais do torneio nacional. O resultado força a disputa do terceiro confronto, a ser realizado nesta quarta-feira (16/04), às 20 horas, em Belo Horizonte (MG).

Após perder de 3 a 0 no confronto de ida, o Suzano se preparou para uma verdadeira final frente aos mineiros. Na presença de mais de 6 mil torcedores vibrando e empurrando a equipe do primeiro ao último lance de jogo, o time da casa não tremeu diante do favoritismo minastenista, partindo para cima com a raça que vem marcando os grandes duelos disputados pelo tricampeão nacional.

A atmosfera em "clima de Libertadores" na Arena, com direito a sinalizadores, pressão das arquibancadas e faixas nas cores da cidade, surtiu efeito logo de cara: no primeiro set, ainda que os mineiros tenham tido a vantagem na maior parte da parcial, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, não desistiu do jogo em momento algum, chegando a reverter um 20 a 16 para sair com o triunfo de 25 a 23 na parcial de abertura do confronto.

Ainda que o atual campeão da Copa Brasil tenha voltado melhor nas etapas seguintes, virando o jogo com um 25 a 21 e um 25 a 16, a noite era dos paulistas. O quarto set teve como protagonistas o oposto Sabino e o ponteiro Daniel, principais pontuadores do Suzano na Arena. Contando com uma partida de almanaque do levantador Bieler e a confiança dos líberos Brendle e Taichi, a dupla guiou o time da casa ao empate com um 25 a 21. Pela 11° vez na Superliga, o Clube do Alto Tietê disputaria um tie-break na liga.

Com mais de 2 horas de jogo já cobrando o físico dos atletas de lado a lado, o duelo, cada vez mais quente dentro e fora de quadra, se encaminhou para uma reta final eletrizante visto que a parcial decisiva poderia definir um semifinalista ou determinar a realização de um terceiro encontro entre paulistas e mineiros. E para a alegria da torcida local, quem se deu melhor foi o Suzano, que incendiou o jogo com bloqueios e ataques afinados para anotar um 15 a 9 e cravar o 3 sets a 2, confirmando o empate na série.

O técnico suzanense reforçou que o clima de decisão criado em volta da partida e o apoio da fanática torcida suzanense foram fundamentais para o resultado. "Somos muito fortes jogando em casa e os atletas também sentem essa energia antes e durante o jogo. Foram quase 7 mil vozes com a gente do início ao fim e esse espírito foi essencial para vencermos. Agora, temos o último passo dessa série na quarta-feira, com todo o nosso preparo e o trabalho que nos trouxe até aqui, vamos a BH para buscar essa classificação", concluiu Peu.

O terceiro e decisivo embate entre Suzano e Itambé Minas pelas quartas de final da Superliga acontecerá nesta quarta-feira (16/04), às 20 horas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).