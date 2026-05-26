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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 293 atendimentos em nova ação promovida no Fazenda Aya

Projeto levou consultas, exames, vacinação e serviços preventivos à população durante mobilização realizada no último sábado (23/05)

26 maio 2026 - 16h37Por De Suzano
A Secretaria Municipal de Saúde, realizou 293 atendimentos durante mais uma edição do projeto A Secretaria Municipal de Saúde, realizou 293 atendimentos durante mais uma edição do projeto "Saúde Itinerante", promovida no último sábado (23/05) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 293 atendimentos durante mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, promovida no último sábado (23/05), na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A iniciativa levou diversos serviços gratuitos à população, como consultas médicas, aferição de pressão arterial, vacinação, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros.

As consultas foram o serviço mais procurado, com 67 atendimentos. Também foram realizadas 35 aferições de pressão arterial e 36 de dextro, exame utilizado para verificar os níveis de glicemia capilar e auxiliar no monitoramento de possíveis alterações relacionadas ao diabetes. A estrutura disponibilizada ainda garantiu oito consultas de enfermagem e 14 avaliações odontológicas.

Outro destaque da ação foi a auriculoterapia, prática integrativa complementar que somou 38 atendimentos. A iniciativa também contemplou a solicitação de 32 exames laboratoriais e a coleta de 18 exames durante a própria ação, garantindo mais agilidade ao diagnóstico e ao acompanhamento dos pacientes pela rede municipal de saúde. Além disso, foram realizados oito exames de papanicolau e seis testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Na área de imunização, a equipe aplicou 29 doses de vacinas.

O projeto “Saúde Itinerante” tem como principal objetivo aproximar os serviços públicos da população, principalmente em localidades mais afastadas das unidades fixas ou que apresentam maior demanda reprimida. A proposta vem sendo ampliada pela administração municipal como forma de facilitar o acesso aos atendimentos, reduzir filas e identificar necessidades específicas diretamente nos bairros. Além da assistência imediata, as ações permitem o encaminhamento dos pacientes para continuidade do tratamento e acompanhamento nas unidades de referência do município.

Segundo o secretário de Saúde, William Harada, os números mostram o fortalecimento das ações do projeto para a população suzanense. “Encerramos mais uma edição do ‘Saúde Itinerante’ com um resultado bastante positivo. Foram 293 atendimentos realizados. Pudemos levar acolhimento, prevenção e acesso aos serviços de saúde para mais perto da população. Nosso objetivo é continuar ampliando essas ações e fortalecendo o cuidado humanizado em todas as regiões da cidade”, destacou ele.

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