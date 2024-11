Em três dias, GCM de Suzano atua em oito ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu entre as últimas segunda e quinta-feira (18 e 21/11) oito ocorrências que culminaram na prisão de um homem pelo crime de violência doméstica, na recuperação de um veículo com queixa de roubo e no recolhimento de quatro motocicletas em situação irregular. Além disso, a GCM localizou 327 porções de drogas e resgatou 13 pássaros silvestres que estavam em gaiolas.

A primeira ação teve início pouco depois do meio-dia, durante patrulhamento na região do bairro Cidade Miguel Badra. Os agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) foram informados por munícipes que haveria uma motocicleta abandonada próximo ao radar situado na estrada Governador Mário Covas Júnior. Ao chegar no endereço, a equipe localizou uma Yamaha Crosser, de cor preta, e, ao consultar a numeração do chassi, foi constatado que o veículo era produto de roubo. Como medida, foi solicitado o guincho e o veículo foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Mais tarde, por volta das 18 horas, a equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) estava posicionada em um ponto de parada na rua Campos Salles, na região central da cidade, com o objetivo de garantir a segurança da área. Na ocasião, os guardas avistaram um homem conduzindo uma motocicleta sem retrovisores e usando chinelos, prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após um breve acompanhamento até a esquina da avenida Armando Salles de Oliveira, o condutor foi abordado. No local, foi constatado que se tratava de uma Dafra Speed, preta, que, além de estar sem retrovisores, apresentava pneus em condições inadequadas para uso, licenciamento vencido e motor pertencente a outra motocicleta. Diante das irregularidades, foi necessário solicitar o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) para a aplicação das multas. O veículo foi conduzido ao pátio municipal.

No dia seguinte (19/11), às 18 horas, agentes da Patrulha Maria da Penha foram solicitados por meio da base da GCM, localizada no Jardim Casa Branca, para prestar apoio em um possível caso de violência doméstica que estaria ocorrendo no Jardim Leymar. A equipe se deslocou até o endereço e encontrou a vítima, que relatou que o seu ex-companheiro havia ido à residência para buscar alguns objetos pessoais devido à separação, mas chegou alterado, proferindo ameaças contra ela e seu filho.

O homem teria, inclusive, pegado uma barra de ferro para tentar agredi-los. Antes de ir embora, ele entrou em um automóvel e jogou o carro em direção às vítimas, mas não conseguiu atingi-las, causando somente danos ao portão da casa. Durante a ocorrência, o agressor retornou ao local e foi detido em flagrante. Ambas as partes foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Adulto (PSA) do Hospital e Maternidade Suzano (HMS) para atendimento médico. Posteriormente, foram levadas à Delegacia de Polícia Central, onde o homem permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano.

Por sua vez, na quarta-feira (20/11), por volta das 17 horas, a GCM recebeu denúncias sobre um indivíduo que estaria conduzindo uma Honda CG, prata, de maneira imprudente, realizando manobras em apenas uma roda, podendo causar acidentes e colocando em risco a segurança de pedestres, no Jardim Casa Branca. A equipe da Romu iniciou patrulhamento pelo bairro e, ao chegar na rua Antônio Félix Pinto, flagrou o motociclista. Após um rápido acompanhamento, o homem foi abordado e revelou que estava com a carteira de habilitação vencida e não portava os documentos obrigatórios. Além disso, os guardas constataram que o veículo não possuía retrovisores e que o condutor não usava capacete. Foram aplicadas as multas referentes às infrações e a motocicleta foi recolhida.

Em sequência, pouco depois das 18 horas, a Romo percorria a avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Figueira, quando flagrou um motociclista pilotando uma BMW GS, branca, em alta velocidade, sem retrovisores, e trafegando em sentido contrário da via em direção ao viaduto Leon Feffer. Foram emitidos sinais de parada, mas o homem os ignorou, sendo abordado somente na rua Dr. Prudente de Morais (SP-66). Após consulta de dados, foi revelado que a carteira de habilitação do condutor estava vencida. A equipe solicitou o apoio dos agentes do GPA para aplicar as penalidades, e por fim, o guincho foi acionado para recolher a moto.

Ainda no mesmo dia, às 22h10, em um caso semelhante ao anterior, guardas da Romu flagraram um homem conduzindo uma motocicleta Sundown Web, preta, também sem retrovisores, na rua Otacílio Gervásio dos Santos, no Jardim Margareth. Após a abordagem, foi explicado ao condutor sobre a infração cometida, de acordo com o código de trânsito, e o veículo foi levado ao pátio.

Pássaros e entorpecentes

Já na quinta-feira, próximo das 11 horas, agentes da Força Patrulha trafegavam pelos arredores do Cidade Boa Vista quando receberam informações e características de um indivíduo que estaria possivelmente comercializando entorpecentes na rua Murilo Matos Faria. A equipe foi até o endereço fornecido e identificou o suspeito, que fugiu. No local onde o homem estava, foi encontrada uma bolsa contendo 147 porções de maconha, 130 de crack e 50 de cocaína, totalizando 327 unidades. A GCM recolheu as drogas e as encaminhou ao 2º DP do Boa Vista.

Por fim, às 11h45, no mesmo bairro, guardas do GPA realizavam uma ronda na rua José Antônio da Silva quando observaram, em uma residência, uma gaiola com alçapão (armadilha usada para capturar pássaros). Para averiguação, os agentes solicitaram a presença do responsável e, ao entrarem no local, identificaram 13 pássaros silvestres das espécies coleirinho, tico-tico, trinca-ferro e papa-capim. Questionado sobre a documentação dos animais, o proprietário afirmou não possuir nenhuma autorização pertinente. Diante disso, as aves foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê, onde receberão os cuidados necessários e serão avaliadas para uma possível soltura.

“A GCM continua intensificando suas ações, seja por meio de patrulhamento ou de atendimentos a denúncias. As equipes estão sempre atentas e preparadas para atender aos solicitantes. No caso de veículos irregulares, o recolhimento é uma medida importante para evitar riscos no trânsito, pois veículos em condições inadequadas podem causar acidentes graves, colocando em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres. Além das ações mencionadas, as equipes também prestaram apoio em outros casos importantes, como o combate à violência doméstica e o resgate de animais silvestres. Em todas as situações, os agentes demonstraram um alto nível de dedicação e eficiência, garantindo o atendimento adequado às vítimas e a proteção dos animais”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.