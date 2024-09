Embarques nas estações da região crescem 4,2% em julho de 2024

Os embarques nas 12 estações de trem que ficam nas cidades da região cresceram 4,2% em julho de 2024 se comparados ao mesmo mês do ano passado. Os dados estão disponíveis na aba de transparência do site da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Das 12 estações, nove atendem a Linha 11-Coral da CPTM, enquanto quatro atendem a Linha 12-Safira. Calmon Viana atende ambas as linhas.

Em julho de 2024, as 12 estações receberam 4.579.157 embarcações. No mesmo mês do ano passado, foram 4.394.169 pessoas que embarcaram nas estações.

As estações da Linha 11-Coral são as que recebem a maior parte das embarcações, sendo 3.613.939 em julho de 2024, enquanto a Linha 12-Safira recebeu o embarque de 965.218 passageiros.

Das 12 estações, Suzano, que atende a Linha 11-Coral, é a que mais recebe embarcações, com 999.952 em julho de 2024. Ferraz de Vasconcelos, da mesma linha, recebeu 689.869 embarcações no mês e ficou em 2º. Itaquaquecetuba, pertencente à Linha 12-Safira fecha o top-3, tendo recebido 528.646 embarcações no mês.

As estações que estão nas cidades do Alto Tietê são: Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas, Jundiapeba, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Antônio Gianetti Neto (Linha 11-Coral); Engenheiro Manoel Feio, Itaquaquecetuba e Aracaré (Linha 12-Safira). Calmon Viana atende ambas as linhas.