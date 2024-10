Empresa Suzano conclui parada de manutenção preventiva em unidade industrial na cidade

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou, entre os dias 14 e 24 de setembro, a Parada Geral 2024 para a manutenção industrial preventiva da Unidade de Suzano (SP). A ação visa manter a produtividade, excelência operacional, bom desempenho ambiental e a segurança do time de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço da fábrica.

Durante a Parada Geral foram executadas 2.251 ordens de serviço que envolveram a contratação de cerca de 120 empresas especializadas em diferentes competências na área de manutenção fabril, gerando mais de 13 mil postos temporários de trabalho ocupados por profissionais altamente qualificados, que realizaram as manutenções preventivas necessárias, seguindo todos os protocolos de prevenção de saúde e segurança.

Segundo o Diretor de Operações Industriais da Unidade, Leonardo Bertholdi, o procedimento é fundamental para o bom funcionamento dos equipamentos e o total atendimento às normas de segurança. “A Parada Geral é essencial para garantirmos a nossa excelência operacional, qualidade dos nossos produtos e, principalmente, a segurança de colaboradores e prestadores de serviço. Agora que encerramos com sucesso e sem nenhuma ocorrência mais uma Parada Geral, já vamos iniciar o planejamento da próxima ação”, destaca.

Dentre as ordens de serviços foi realizada a inspeção da Caldeira de Recuperação, obrigação legal estabelecida por meio da NR-13 (Norma regulamentadora 13 – Caldeiras e vasos de pressão). A Caldeira de Recuperação é considerada o “coração” da fábrica, pois é responsável pela geração de energia limpa que abastece toda a linha de produção por meio da queima de lignina, um subproduto orgânico extraído do cozimento da madeira.

Para a realização dessa parada, a Suzano seguiu diretrizes preventivas para manter a segurança e saúde de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço. O time de Segurança do Trabalho atuou ativamente durante toda a parada, acompanhando o processo, monitorando as atividades e incentivando o comportamento seguro em todas as atividades. Além disso, a empresa enviou a todos(as) os(as) participantes um guia com orientações para a ação, incluindo todas as medidas preventivas necessárias e destacando a importância do uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, conforme a atividade.

Economia aquecida

O período de Parada Geral contribui para o aquecimento da economia local com a contratação de mão de obra da cidade e de outras regiões. Além disso, setores como hotelaria, alimentação e transporte são influenciados positivamente com a chegada de profissionais de outros estados e até do exterior.

“A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e a realização da Parada Geral vem ao encontro desse direcionador, já que a ação é essencial para as nossas operações, para a segurança dos times e ainda contribui com a economia local”, finaliza o Diretor.