Enchentes no RS afetam pontualmente indústrias da região, afirma Ciesp

As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas tem afetado a economia brasileira, especialmente o setor agrícola. Isso porque o estado gaúcho é um grande produtor para esse setor da economia.

O DS buscou o Ciesp Alto Tietê para saber detalhes de como as enchentes podem ter afetado a economia da região.

Segundo a entidade, as chuvas afetaram, mas nem tanto e prejuízos foram pontuais.

“O Ciesp Alto Tietê monitora o cenário produtivo regional e até o momento, os reflexos não são extensos, o que ocorre são situações pontuais, como o caso de uma indústria que tem planta em uma área afetada pelas inundações e teve a produção impactada, assim como empresas que registraram prorrogação de pagamento”, explicou por nota a entidade.

O Ciesp ainda ressalta os prejuízos quanto a perda de vidas nas enchentes e que somado ás perdas materiais, “atinge toda cadeia produtiva nacional e terá consequências a médio e longo prazo”.

Cronologia

A chuva forte no Rio Grande do Sul começou em 27 de abril em Santa Cruz do Sul, na Região dos Vales. Sem parar, se estendeu por mais de 10 dias, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, que transbordaram e a água invadiu municípios, arrasando cidades e destruindo vidas.

Como são interligadas, a água das bacias chegou ao Guaíba, em Porto Alegre, e à Lagoa dos Patos, em Pelotas e Rio Grande, que também transbordaram, inundando os municípios e tirando famílias de casa – a água chegou onde até então nunca havia chegado.

A Região da Serra também sofreu impacto da chuva, mas em função de deslizamentos de terra.

A partir desse momento as enchentes tomaram as ruas da Capital gaúcha e cidades vizinhas e muitas pessoas precisaram deixar suas casas.