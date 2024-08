Entrega dos kits da '2ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem' ocorre sexta e sábado

Os participantes da 2ª edição da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, realizada pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, devem retirar os kits da prova nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), das 10h às 15h, no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer. Mais de mil pessoas são esperadas no evento esportivo que acontece em Suzano.

Como a iniciativa tem caráter solidário, na ocasião, a organização receberá também as doações dos kits com itens de higiene ou alimentação, conforme a escolha de cada participante, que efetivaram a inscrição na prova. Os itens serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município, que fará a entrega às entidades e famílias cadastradas.

Para retirar os kits da corrida e caminhada, além de fazer a entrega do kit doação, as pessoas inscritas devem apresentar um documento com foto (CNH ou RG) e o comprovante do pré-cadastro feito no site da 2ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem. O Parque Max Feffer está localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano.

O evento esportivo será realizado neste domingo, dia 18 de agosto, com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas e oferecer momentos de lazer e bem-estar para a comunidade, colaboradores(as) da companhia e seus familiares. Serão três modalidades: corrida, com percursos de 5 km e 10 km, e a caminhada de 5 km.

A concentração será realizada no Parque Max Feffer, a partir das 6h30. A largada das provas de 5 e 10 km ocorrerá às 7h30.

Todas as pessoas que completarem o percurso da 2ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem receberão uma medalha de participação. Além disso, os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5 km ou 10 km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus.

Atrações

O evento deste ano deve contar com algumas atrações extras. Entre elas, está a participação de atletas do Suzano Vôlei, que farão um aquecimento para preparação dos participantes antes da corrida. A partir das 9 horas, o time realiza uma clínica de vôlei infantil, com sorteio de camisetas para as crianças participantes.

Além do Suzano Vôlei, a competição terá a presença do atleta Hugo Farias, que reside em Americana, e entrou recentemente para o livro de melhores performances do Guiness Book como recordista mundial por correr 366 maratonas em um ano e um dia. Antes disso, Hugo já havia se tornado o primeiro atleta das Américas a concluir o desafio de correr uma maratona por dia em um ano.

Ao longo da jornada, o maratonista correu 15.401.175 metros. Participantes e visitantes do evento esportivo também contarão com Arena Kids, com monitor para crianças acima de 6 anos, e plataforma de fotos e vídeos Giro 360°.