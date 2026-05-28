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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Cidades

Prefeito anuncia abertura de licitação para construção de escola na Vila Urupês

Unidade será implantada entre as ruas Madame Pommery e Ruth, e terá capacidade para atender 180 crianças com idade entre zero e 5 anos

28 maio 2026 - 17h02Por De Suzano
O chefe do Poder Executivo municipal esteve no local que receberá o equipamento na companhia da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães; do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário municipalO chefe do Poder Executivo municipal esteve no local que receberá o equipamento na companhia da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães; do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário municipal - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou na tarde desta quinta-feira (28/03) a abertura do processo licitatório para construção de uma escola municipal na Vila Urupês. A unidade será implantada entre as ruas Madame Pommery e Ruth, com capacidade para atender 180 crianças entre zero e 5 anos, em sete salas e um berçário.

O chefe do Poder Executivo municipal esteve no local que receberá o equipamento na companhia da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães; do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e do presidente da Câmara, Artur Takayama.

O edital que apresentará os detalhes sobre o projeto será publicado já nos próximos dias no Diário Oficial Eletrônico, no site da administração municipal. Neste documento, constará a data em que ocorrerá a licitação que definirá a empresa responsável pelas obras.

A escola será instalada em uma área de 2,3 mil metros quadrados (m²) e terá uma área construída de 900 m², cuja estrutura interna será composta de um berçário com capacidade para 11 bebês, três salas com capacidade de 20 pequenos de 1 e 2 anos, e outras quatros salas com capacidade de 20 crianças de 3 e 4 anos. Na unidade, serão ofertadas cem vagas em período integral e 80 em apenas um turno.

As intervenções ainda deverão contemplar a construção de um lactário, um fraldário e outros espaços como secretaria, diretoria, estrutura para funcionários, lavanderia e cozinha. O projeto terá como referência a Escola Municipal Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América, no distrito de Palmeiras, que foi inaugurada em 18 de julho de 2020, ainda na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A construção desta unidade será garantida por meio de um investimento de R$ 5,8 milhões, com recursos intermediados pelo deputado estadual Marcos Damasio junto ao governo do Estado. A verba vem do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), uma modalidade de parceria do governo paulista, na qual a Secretaria da Educação facilita o repasse e apoio técnico aos municípios.

A obra integra o conjunto de novas unidades educacionais que vêm sendo inauguradas nos últimos nove anos. Entre 2017 e 2024 foram abertas nove escolas e 16 creches conveniadas. Já em 7 de fevereiro deste ano, foi entregue a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a Dona Pequeninha, no Jardim Europa, com capacidade para atender 260 alunos de zero a 5 anos.

O trabalho voltado à melhoria da infraestrutura educacional também tem incluído as ampliações e readequações nos equipamentos já existentes, como o executado na Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, que permitiu o aumento de salas, de quatro para oito, e da capacidade de atendimento, de 200 para 320 crianças de 4 e 5 anos, cuja entrega foi realizada no último sábado (23/05).

A secretária de Educação afirmou que a unidade da Vila Urupês se tornará uma referência para a região do Colorado. “Estamos atentos às demandas de cada localidade do município para entender como podemos tornar ainda mais robusta a nossa rede municipal de ensino. Com essa estrutura, reforçaremos a oferta de vagas para a Educação Infantil”, declarou.

Por sua vez, Pedro Ishi destacou que as obras têm dado uma condição mais favorável para o desenvolvimento do ensino. “Nós temos nos mobilizado para aumentar gradativamente a estrutura disponível às crianças, para que elas possam ter uma unidade perto de casa e com as condições adequadas para o aprendizado. Assim, conseguimos garantir a formação que queremos em nossa cidade”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

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