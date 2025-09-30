Escadão do Paço Municipal recebe mais uma edição do 'Skate Jam Suzano' neste sábado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e a Associação Suzanense de Skate irão realizar neste sábado (04/10), das 8 às 19 horas, mais uma edição do “Skate Jam Suzano”. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, ocorre nas escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Paraná, 139 – Centro) e reúne competições de skate, oficinas de pintura e aulas da modalidade.

A programação terá início com uma concentração em frente ao local da competição. As disputas começam a partir das 9 horas, reunindo os participantes inscritos para demonstrar todo o seu talento. A grande final está marcada para as 16 horas e contará com os dez melhores skatistas do dia na disputa pelo título.

A iniciativa também contará com uma oficina de desenho e uma pista exclusiva para crianças participarem de aulas gratuitas de skate, garantindo que todos possam aproveitar a programação.

O “Skate Jam Suzano”, realizado pela primeira vez em 2017, consolidou-se como uma das principais tradições do skate na cidade, reunindo esportistas de diversos Estados e até de outros países, que vêm a Suzano para demonstrar talento e disputar o título de campeão. Nesta edição, os atletas terão pela frente obstáculos inéditos e mais de R$ 20 mil em premiação. O grande vencedor, além de levar um troféu ecológico feito com skates inutilizados, conquistará uma experiência única: uma viagem para representar Suzano em um campeonato internacional na Flórida, nos Estados Unidos.

O presidente da Associação Suzanense de Skate e organizador do evento, Davison Fortunato, o Bob, ressaltou a importância da iniciativa para os jovens. “O ‘Skate Jam’ nasceu para dar visibilidade aos atletas locais e hoje já é reconhecido nacionalmente. Ver Suzano recebendo nomes importantes e revelando novos talentos é motivo de orgulho. Nosso objetivo é abrir portas e mostrar que o skate pode transformar vidas. Em razão disso, deixo aqui meu agradecimento à prefeitura é às empresas parceiras que nos possibilitam realizar essa competição tão importante para a nossa cidade e região”, afirmou.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a realização do evento reforça o compromisso da cidade em incentivar diferentes modalidades esportivas. “O ‘Skate Jam Suzano’ não é apenas uma competição, é um ponto de encontro que valoriza a cultura urbana, movimenta a juventude e fortalece a imagem de Suzano como referência no cenário do skate. Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição e em ver como o esporte cresce a cada ano”, destacou.