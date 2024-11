Escola do Miguel Badra promove atividade para incentivar consciência corporal

A Escola Municipal Avelino de Lima Franco, no bairro Cidade Miguel Badra, sob condução da professora Adriana Coração, proporcionou aos alunos uma sequência de atividades ligadas à consciência corporal e expressão artística com o objetivo de estimular funções e potencialidades por meio dos movimentos. Em meio à rotina de aulas, a ação abriu espaço entre a última semana de outubro e a primeira de novembro para a prática de brincadeiras coordenadas, que incluíram caça ao objeto, tarefas dançantes e mímica.

A iniciativa é alinhada ao campo de experiência “Corpo, gestos e movimentos”, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem como objetivo proporcionar às crianças o conhecimento do próprio corpo, com experiências interativas e lúdicas. Essas atividades buscam não apenas fortalecer a coordenação motora e noções espaciais das crianças, como também contribuir para o desenvolvimento da percepção de segurança em seus movimentos e a capacidade de identificar riscos.

Para celebrar o encerramento da quinzena, o Studio Kairós foi convidado a fazer uma apresentação especial de balé na última quinta-feira (07/11), com participação da agente de desenvolvimento escolar da escola, Daiane de Oliveira Neto Souza, que é moradora do Miguel Badra. Além de apreciarem o espetáculo, os pequenos puderam participar de uma aula experimental, na qual aprenderam os primeiros passos da dança e descobriram o valor do movimento em grupo. As crianças da creche também participaram deste momento, incluindo até mesmo os bebês, que puderam apreciar a apresentação e vivenciar as atividades de forma lúdica e sensorial. Essa integração permitiu que todos, independentemente da idade, tivessem contato com a dança e experimentassem o ambiente acolhedor e alegre da escola.

A Adriana Coração destacou que essa experiência envolve uma série de aspectos relacionados ao aprendizado. “A sequência didática e as atividades proporcionaram às crianças uma compreensão ampliada das múltiplas linguagens do corpo, valorizando a fala, a brincadeira e a exploração dos sons e movimentos. O projeto reafirma o compromisso da Escola Municipal Avelino de Lima Franco em oferecer uma educação que valoriza a cultura local e incentiva o desenvolvimento integral de suas crianças, as aproximando da arte e do movimento, essenciais para a formação de cidadãos conscientes e ativos”, ressaltou a professora.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que esse tipo de estímulo é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes. “Nós buscamos oferecer uma proposta que vai muito além do aprendizado tradicional. Queremos que os alunos sejam protagonistas no ambiente escolar e possam entender seus talentos, explorando o universo em que está inserido. Esta foi mais uma iniciativa de sucesso que proporcionamos às crianças matriculadas na rede municipal”, declarou o titular da pasta.