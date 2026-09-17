Escola Estadual Professora Luiza Hidaka passa por reparos após danos causados pelas chuvas

A situação foi denunciada por estudantes na última quinta-feira (10), que relataram danos na estrutura da escola. Segundo os alunos, os tetos dos banheiros masculino e feminino teriam desabado, e uma sala de aula ficou completamente alagada. Eles também afirmaram que outros pontos da unidade apresentavam vazamentos e que havia água saindo pelas luminárias.

Nas denúncias encaminhadas ao DS, os alunos afirmaram que, após a interdição dos banheiros masculino e feminino, os estudantes passaram a utilizar o banheiro dos professores, com entrada individual, o que teria provocado filas e dificuldades durante o período de aulas.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que a Escola Estadual Professora Luiza Hidaka, em Suzano, passou por uma vistoria e recebeu reparos emergenciais após os transtornos provocados pelas fortes chuvas das últimas semanas. A pasta afirma que não há mais pontos de alagamentos na unidade e que o banheiro feminino já foi liberado para utilização.

De acordo com a Seduc-SP, a unidade foi vistoriada pela equipe do Serviço de Manutenção e Obras Escolares (Seom), que definiu medidas emergenciais para garantir a segurança da comunidade escolar e a continuidade das atividades pedagógicas.

A secretaria informou que um prestador de serviços realizou reparos no banheiro feminino, que já está liberado para uso, e segue trabalhando na manutenção da sala de aula que apresentou problemas no teto.

Ainda conforme a pasta, não há mais pontos de alagamento na escola. A direção também solicitou novamente, em caráter de urgência, a limpeza das calhas da unidade.

A Seduc-SP informou que, assim que as chuvas cessarem, uma equipe da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) realizará uma avaliação no local para verificar a necessidade de novas obras de manutenção no telhado.

Por conta da situação, um dos corredores da escola permanece com a circulação limitada.

A Seduc-SP afirmou ainda que a Unidade Regional de Ensino (URE) de Suzano e a equipe gestora da escola estão à disposição da comunidade escolar para prestar mais informações.