Escola de Dança Fernanda Moretti Arte do Movimento abre inscrições para Projeto Transversal, em Mogi

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Projeto Transversal, O Masculino e a Dança, iniciativa da Escola de Dança Fernanda Moretti Arte do Movimento, em Mogi das Cruzes, voltada à formação artística de crianças e adolescentes da cidade. Financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes, o projeto 5-2025, nº1041, oferece 10 bolsas de estudos integrais para meninos e meninas com idade entre 8 e 17 anos, com ou sem experiência anterior em dança. Para participar da seletiva, os interessados devem se inscrever pelo instagram da escola até o dia 26 de setembro. Numa segunda etapa, os selecionados vão para a audição e se escolhidos, recebem a bolsa.

Criado a partir de uma proposta idealizada pela bailarina e produtora artística Fernanda Moretti; que se foi ano passado, após lutar contra o câncer; e pelo coreógrafo Cleiton Costa, o Transversal existe desde 2019 e tem como foco ampliar o acesso à formação profissional em dança para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda e moradores de regiões periféricas do município.

Segundo Cleiton Costa, o projeto foi pensado para proporcionar uma formação que vai além da técnica. "O Transversal nasceu com a proposta de oferecer acesso à dança de maneira ampla, entendendo que a formação de um bailarino não acontece apenas dentro da sala de aula. Trabalhamos o corpo, a expressão, o conhecimento, o cuidado emocional e o desenvolvimento humano desses jovens”, afirma.

O curso contempla aulas técnicas de balé clássico, dança contemporânea, jazz dance e criação, além de conteúdos de teoria e história da dança, consciência corporal, teatro, condicionamento físico, fisioterapia e acompanhamento com psicóloga e assistente social.

Os bolsistas ainda recebem uniforme para as aulas e figurinos para as apresentações. Ao fim do período de formação, os alunos participam de um espetáculo ao lado dos demais estudantes e do elenco da escola.

“A dança tem uma capacidade muito forte de transformar a forma como o jovem percebe o próprio corpo e também o mundo ao redor. Quando ele entende que sua singularidade tem valor e que pode se expressar por meio do movimento, abre-se um caminho muito importante para a autoestima, a disciplina e as relações humanas”, destaca Cleiton.

Seleção dos bolsistas

Finalizadas as inscrições, os selecionados serão convocados individualmente para as audições, que ocorrerão entre os dias 10 e 17 de outubro, e não serão abertas ao público. As datas e horários serão informados diretamente aos selecionados. Finalizadas as audições, os novos bolsistas começam o curso em novembro deste ano. As aulas serão ministradas na sede da escola, localizada na Rua Schwartzmann, 357, 1º andar, em Brás Cubas, Mogi das Cruzes.

SERVIÇO:

Projeto Transversal, O Masculino e a Dança, 5ª edição

Inscrições: 14 a 26 de setembro de 2026

Público: meninos e meninas de 8 a 17 anos, moradores de Mogi das Cruzes

Vagas: 10 bolsas integrais de estudos

Inscrições: gratuitas, pelo link disponível na bio do Instagram da Escola de Dança Arte do Movimento

WhatsApp para solicitar o link: (11) 91094-7066

Audições dos pré-selecionados: de 10 a 17 de outubro de 2026

Início das atividades: novembro de 2026

Local das aulas: Escola de Dança Fernanda Moretti Arte do Movimento

Endereço: Rua Schwartzmann, 357, 1º andar, Brás Cubas, Mogi das Cruzes – SP