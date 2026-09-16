Fundo Social realiza troca solidária de ingressos para mais um jogo do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano está realizando a troca solidária de ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Viapol Vôlei São José, que será disputado neste sábado (19/09), às 18 horas, na Arena Suzano. Para garantir a entrada, os torcedores devem doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado às ações de atendimento desenvolvidas pelo órgão municipal em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A troca ocorre na sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), das 9 às 16 horas. A iniciativa integra as ações promovidas pelo município para aproximar o esporte e a solidariedade, permitindo que a participação da população em um dos principais eventos esportivos da cidade também contribua diretamente para a arrecadação de mantimentos.

Os alimentos recebidos durante a ação serão utilizados pelo Fundo Social em iniciativas voltadas à população que mais precisa. A proposta é aproveitar a mobilização em torno do Suzano Vôlei para ampliar as doações e fortalecer o estoque de itens que são destinados a famílias atendidas pelo município. Além da contribuição para a campanha, a ação proporciona aos torcedores a oportunidade de acompanhar de perto a equipe suzanense em mais um compromisso importante pelo Campeonato Paulista.

O duelo contra o Viapol Vôlei São José encerra a rodada do torneio e coloca frente a frente duas equipes que estão entre os destaques da competição. O Suzano Vôlei chega à partida com campanha perfeita, liderando de forma isolada a classificação, com 12 pontos conquistados em quatro jogos e quatro vitórias. Atuando diante de sua torcida, o time busca ampliar a sequência positiva e garantir a melhor campanha geral da fase classificatória.

Do outro lado, o Viapol Vôlei São José ocupa a quarta colocação, com seis pontos em quatro partidas. A expectativa é de uma partida de alto nível na Arena Suzano, que deverá receber muitos torcedores para mais um compromisso da equipe da cidade.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, destacou a importância da participação da população e da união entre esporte e solidariedade. “O Suzano Vôlei tem trazido muita alegria e muito orgulho para a nossa cidade, e poder unir esse momento de esporte com uma ação que ajuda diretamente quem mais precisa torna tudo ainda mais especial. Convidamos os torcedores a participarem da troca solidária, levarem um quilo de alimento não perecível e fazerem parte dessa corrente. É uma contribuição simples, mas que faz uma grande diferença para as famílias atendidas pelo Fundo Social”, afirmou.