Vereador Denis destaca aprovação das contas de 2023 e legado da gestão de Rodrigo Ashiuchi

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, destacou a aprovação das contas da Prefeitura de Suzano referentes ao exercício de 2023, durante sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (16) na Câmara. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o parlamentar ressaltou que o resultado reforça o trabalho desenvolvido pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) ao longo de seus dois mandatos à frente da cidade.

As contas receberam parecer técnico favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), posteriormente aprovado pelo Legislativo.

“Rodrigo deixou um legado que está por toda Suzano. Foram oito anos de muito trabalho, responsabilidade com o dinheiro público e de transformação da nossa cidade. Quem acompanhou Suzano antes de 2017 e vê a cidade hoje sabe o quanto avançamos”, afirmou Denis.

O vereador destacou as melhorias conquistadas durante a gestão de Ashiuchi em áreas como infraestrutura, saúde, educação, mobilidade, segurança e lazer, além das obras de pavimentação e revitalização de diferentes regiões da cidade.

“Não estamos falando apenas de números em uma prestação de contas. Estamos falando de recursos que se transformaram em obras, serviços e melhorias para a população. Suzano avançou muito nesse período e várias conquistas daquele trabalho continuam trazendo resultados até hoje”, ressaltou.

Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Denis também frisou a importância da análise técnica das contas. “O Tribunal de Contas fez sua avaliação e emitiu parecer favorável. A Câmara cumpriu seu papel e aprovou as contas. É mais um reconhecimento de uma gestão que deixou uma marca muito importante na história de Suzano”, concluiu.