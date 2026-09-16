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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Cidades

Câmara aprova as contas de mais um ano de Ashiuchi à frente da Prefeitura de Suzano

Parecer favorável emitido pelo TCE-SP, referente ao exercício financeiro de 2023 da administração municipal, foi deliberado e acatado por unanimidade pelo Legislativo suzanense em Sessão Extraordinária realizada nesta quarta-feira (16/09)

16 setembro 2026 - 18h36Por de Suzano
Câmara aprova as contas de mais um ano de AshiuchiCâmara aprova as contas de mais um ano de Ashiuchi - (Foto: Divulgação)

A Câmara de Suzano aprovou, por unanimidade, o parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) após julgamento das contas da administração municipal referentes ao exercício financeiro de 2023. Com isso, todos os anos das duas gestões do ex-prefeito e candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL), que já passaram por análise do órgão estadual até o momento, tiveram avaliações positivas, confirmando o sucesso e a responsabilidade do governo suzanense sob seu comando. 

A deliberação ocorreu durante a sessão realizada nesta quarta-feira (16/09), no plenário da Casa de Leis. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Suzano e do consequente projeto de Decreto Legislativo, acompanhando o posicionamento exarado pelo relator Wagner de Campos Rosário, conselheiro do TCE-SP, todos os vereadores presentes votaram favoravelmente às contas da Prefeitura de Suzano de 2023, penúltimo ano da gestão Rodrigo Ashiuchi (2017-2024).

Entre os principais aspectos reconhecidos estão os resultados financeiro e econômico positivos, o aumento do saldo patrimonial e a existência de recursos disponíveis para o pagamento das dívidas de curto prazo.

A decisão também destaca o cumprimento dos pisos constitucionais de aplicação em Saúde e Educação, a correta aplicação das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o atendimento aos limites legais de despesas com pessoal e subsídios, a regularidade dos repasses ao Poder Legislativo e o recolhimento dos encargos sociais. O TCE-SP registrou, ainda, a regularidade no pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor.

“Nosso governo sempre foi pautado pela responsabilidade e pelo bom uso do dinheiro público, em respeito à legislação e em benefício de toda a cidade. Este resultado só comprova a seriedade do nosso trabalho, que a população suzanense já conhece e que agora queremos levar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Dos oitos anos da nossa administração, sete já foram avaliados e aprovados pelo TCE-SP e confirmados pela Câmara de Suzano. Tenho certeza de que, muito em breve, fecharemos o nosso ciclo à frente da prefeitura também com mais um resultado positivo”, destacou Rodrigo Ashiuchi.

Fotos: Divulgação

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