Centro Cultural Moriconi tem nova edição do projeto 'Trajetória Literária' nesta quinta-feira

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebe nesta quinta-feira (17/09), às 20 horas, mais uma edição do projeto “Trajetória Literária”. Desta vez, o público poderá acompanhar um encontro com a escritora Lilia Guerra, autora de obras como “O céu para os bastardos”, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2024. A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia.

Desenvolvido pela Associação Cultural Literatura no Brasil em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, o projeto promove encontros com escritores reconhecidos nacionalmente para aproximá-los dos leitores. Durante as atividades, os convidados compartilham experiências sobre suas trajetórias, apresentam suas produções e conversam com o público sobre literatura e processo criativo.

Nascida em São Paulo, Lilia Guerra cresceu em uma família matriarcal formada por sua mãe, avó e irmã. A autora iniciou sua trajetória literária em 2014, com a publicação de “Amor Avenida”, obra inspirada na história de sua mãe e na relação dela com o pai da escritora.

Ao longo dos anos, Lilia ampliou sua produção com títulos de diferentes formatos. Em 2018, lançou a coletânea de contos “Perifobia”, finalista do Prêmio Rio de Literatura no ano seguinte. Já em 2021, publicou “Rua do Larguinho”, romance centrado em histórias de mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas.

Em 2022, a autora lançou “Crônicas para colorir a cidade” e os três volumes de “Novelas que escrevi para o rádio”. No ano seguinte, publicou “O céu para os bastardos”, que chegou à final do Prêmio São Paulo de Literatura em 2024. Sua obra inédita “Cavaco do Ofício” também foi selecionada entre os trabalhos contemplados pelo Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres.

Essa edição dará continuidade à proposta de estimular a leitura e ampliar o contato do público com autores e obras da literatura contemporânea. Por meio dos encontros, os participantes também têm a oportunidade de conhecer os caminhos percorridos pelos escritores desde o início da carreira, suas referências e os temas que atravessam suas produções.

O responsável pela ação, o escritor Sacolinha, destacou a participação da escritora nesta edição. “Lilia Guerra é potência poética e ancestral. Tem muito a nos ensinar sobre livros e negritude. O público não perde por esperar”, frisou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância de aproximar escritores e leitores. “O ‘Trajetória Literária’ proporciona um contato que vai além da leitura da obra. O público pode conhecer quem está por trás dos livros, compreender o processo de criação e trocar experiências diretamente com os autores. Receber uma escritora com a trajetória da Lilia Guerra fortalece ainda mais essa proposta e incentiva a formação de novos leitores em nossa cidade”, afirmou.