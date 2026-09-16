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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Cidades

Transporte amplia em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026 

Comparativo do trabalho realizado no período compreendido de janeiro a agosto demonstra reforço das intervenções para melhoria das condições de tráfego

16 setembro 2026 - 17h43Por de Suzano
Transporte amplia em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026 Transporte amplia em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026  - (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano ampliou em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026, conforme revelado pelo comparativo dos balanços referentes ao trabalho executado entre os meses de janeiro e agosto dos respectivos anos. O reforço da atuação garantiu melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres. 

Nos oito primeiros meses do ano passado, as equipes estiveram em 439 ruas e aplicaram um total de 1.501,73 toneladas de massa asfáltica. No mesmo período deste ano, 843 ruas foram alcançadas e 4.163,35 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas. Os números revelam uma mobilização especial verificada especialmente no primeiro semestre, mas que teve continuidade nos meses de julho e agosto.

Ao longo deste ano, a quantidade de reparos foi potencializada com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, que quadruplicou a capacidade de atendimento. O município, que realizava cerca de 240 ações mensais nas vias públicas, passou a proporcionar 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, inclusive aos sábados.

Nas vias contempladas, a operação utilizou massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, foi feita compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento contou com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representou um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação foi de até 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia no pico de serviços, permitindo que a prefeitura avançasse simultaneamente em diferentes regiões do município.

Paralelamente à atuação proporcionada pela Operação Tapa-Buraco, a Secretaria de Transporte não deixou de garantir as intervenções relacionadas à sinalização. Entre janeiro e agosto de 2026, foram instaladas 947 placas, incluindo as de trânsito e as toponímicas, além de serem realizadas 968 ações relacionadas à pintura no solo, sendo 257 em lombadas, 644 em faixas de pedestre, 41 em vagas especiais para pessoas com deficiência e 26 em vagas especiais para pessoas idosas. Também foram executadas intervenções em 20 abrigos de pontos de ônibus e em 84 rampas de acessibilidade.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou que o trabalho nestes oito meses garantiu mais segurança nas vias. “Tivemos uma atuação expressiva com a Operação Tapa-Buraco e com o trabalho de sinalização, para reforçar a demarcação viária no solo e instalar novas placas em todas as regiões da cidade. Neste período, pudemos trabalhar a questão da segurança de diferentes aspectos com o serviço nas ruas”, ressaltou o chefe do Executivo.

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