Cidades

Espaço de lazer será entregue neste domingo no Jardim Colorado

Iniciativa da Transpetro, em parceria com a Associação Colorado Suzano e em articulação institucional com a Prefeitura de Suzano, requalifica área de faixa de dutos e amplia opções de lazer e convivência no bairro

08 janeiro 2026 - 18h05Por da Reportagem Local
Espaço de lazer será entregue neste domingo no Jardim ColoradoEspaço de lazer será entregue neste domingo no Jardim Colorado - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A cidade de Suzano ganha neste domingo (11/01) mais um local de convivência e recreação por meio de uma iniciativa da Transpetro e da Associação Colorado - Suzano. O novo “Espaço de Lazer e Socialização” será inaugurado às 15 horas, na rua Benedito Martins Filho, altura do número 624, no bairro Jardim Colorado, em área de faixa de dutos da empresa. O evento é aberto ao público e a organização convida os moradores a participarem desse momento de valorização do espaço urbano.

A entrega faz parte do “Programa Faixa em Movimento”, que tem como objetivo promover a convivência, o bem-estar da população e a segurança operacional da estrutura instalada. A iniciativa conta com reconhecimento institucional da Prefeitura de Suzano e reforça a importância da qualificação de áreas urbanas e do aproveitamento responsável do território.

O espaço foi totalmente revitalizado e passa a contar com um campo de futebol society; ampliação do playground infantil, com novos brinquedos; e reforma completa da quadra de areia, oferecendo melhores condições para a prática esportiva, recreação e atividades voltadas ao público em geral.

O projeto foi desenvolvido a partir de um processo de escuta ativa da comunidade, considerando as necessidades dos moradores do entorno e priorizando a ocupação responsável da faixa de dutos. A iniciativa busca transformar uma área antes pouco utilizada em um espaço dedicado ao lazer, à socialização e ao desenvolvimento do território, fortalecendo os vínculos comunitários.

Além de ampliar as opções de convivência no bairro, a ação destaca o compromisso com o ordenamento urbano, a preservação da infraestrutura existente e a promoção de espaços públicos mais acessíveis e seguros. 

Pela Transpetro, a iniciativa contou com o acompanhamento das equipes de faixa de dutos e responsabilidade social, que atuaram junto à comunidade e às equipes envolvidas no desenvolvimento do projeto.

Para o prefeito Pedro Ishi, a entrega do novo espaço representa um ganho significativo para o Jardim Colorado. “A disponibilização deste espaço é importante para a comunidade, pois cria oportunidades de convivência, lazer e prática esportiva para crianças, jovens e famílias da região. Iniciativas como essa colaboram para a melhoria da qualidade de vida e para a ocupação positiva dos espaços urbanos”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

