Estação de Transferência da Renova está irregular desde 2022 em Suzano

A Estação ou Central de Transferências de Resíduos (Lixo) da Renova Suzano, antiga empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, está com a Licença de Operação vencida desde julho de 2022. A informação foi passada ao DS pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), órgão responsável por conceder licenças desse tipo.

Desde então, a Cetesb vem autuando a Renova pela falta da autorização ambiental.

De acordo com o órgão estadual, foi protocolado, em agosto de 2025, um pedido de renovação da licença, mas foi indeferido.

A Cetesb realizou, no dia 6 de fevereiro deste ano, uma vistoria no local. A equipe técnica da companhia constatou irregularidades, que não foram divulgadas. A Cetesb aplicou nova penalidade à empresa.

A companhia ambiental disse que a atividade permanece sem autorização para funcionamento até que todas as exigências técnicas e ambientais sejam integralmente atendidas.

Após ser coletado das casas em Suzano, o lixo é encaminhado à Estação de Transferência de Resíduos, na Estrada Fazenda Viaduto, 3.401, na Fazenda Aya, onde passa por uma triagem para depois ser enviado ao aterro sanitário de Jambeiro.

O DS entrou em contato com a Renova Suzano para um posicionamento, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto para uma resposta da empresa.

Crise do lixo

Suzano passou por um colapso na coleta de lixo entre os dias 5 e 10 de fevereiro. Durante esse período, não foi feita a coleta de lixo ao redor da cidade.

Após notificações e falta de resposta da Renova Suzano, responsável pelo serviço no período, a Prefeitura de Suzano fechou um contrato emergencial com a Troupe Brasil Ltda, que fica responsável pelos serviços durante seis meses.

Além da falta da coleta de lixo, os ecopontos e a zeladoria da cidade, que eram de responsabilidade da Renova, também foram prejudicados.

Funcionários da Renova Suzano, inclusive, protestaram no Centro da cidade pela falta de pagamentos. A Prefeitura afirma que fez todos os pagamentos à empresa, que não repassou aos funcionários. A Justiça do Trabalho determinou à Prefeitura o pagamento direto dos 400 funcionários da Renova.