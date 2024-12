Estradas ficam tranquilas pós-Natal e seguem sem acidentes

As estradas que cortam a região do Alto Tietê estão com um movimento tranquilo após o feriado de Natal e seguem sem registros de acidentes graves, de acordo com o tenente André Belarmino, comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na região.

As rodovias Pedro Eroles (Mogi-Dutra, SP-088) e Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga, SP-098) tiveram tráfego normal em ambos os sentidos, sem acúmulo de veículos.

Na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) teve um acúmulo de carros nas proximidades do Aeroporto de Guarulhos, nas divisas de São José dos Campos e Jacareí. Apesar do alto número de automóveis, a fluidez seguiu normal, de acordo com o tenente.

A expectativa é que o fluxo siga tranquilo ao longo desta quinta-feira, mas que a movimentação seja mais intensa a partir desta sexta-feira (27). Na Mogi-Bertioga, o aumento deve acontecer no sentido do litoral. A Mogi-Dutra deve receber um grande fluxo de carros no sentido Mogi. "A rodovia captao fluxo vindo da capital pela Ayrton Senna", disse o tenente.

Belarmino explicou que a Operação Verão segue normalmente nas estradas para trazer segurança para o trânsito. “Seguimos com o policiamento reforçado. Até o momento não tivemos nenhum acidente grave. Está tudo dentro do controle, as rodovias estão seguras. Todos fizeram as viagens da melhor maneira possível”, contou. O trabalho intensivo segue até o dia 7 de fevereiro.

A Consórcio Novo Litoral (CNL), concessionária responsável pela Mogi-Bertioga, informou que o trânsito esteve fluindo normalmente em toda a malha rodoviária da concessão na manhã desta quinta-feira (26).

Para sexta-feira (27), o horário indicado pela concessionária para a descida da serra na Mogi-Bertioga são os períodos da manhã e início da tarde até às 14 horas. No sábado (28), é indicado o período da manhã até às 12 horas.

A previsão de movimentos para o período de fim de ano é de 422 mil veículos em todo o trecho administrado pela CNL.