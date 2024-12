Estudantes da rede municipal apresentam Cantata de Natal no Mirambava

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu durante a noite da última quarta-feira (11/12) a Cantata de Natal dos alunos da Secretaria Municipal de Educação, realizada por meio do projeto “Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro”. A iniciativa, que reuniu 340 alunos de cinco escolas municipais, iniciou as atividades em julho e em outubro com o objetivo de promover o estudo prático e teórico de instrumentos musicais para a formação de uma banda marcial escolar, além de um coral interescolar.

A apresentação emocionou munícipes, familiares dos estudantes e docentes que participaram do projeto ao longo do ano. A cantata foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pelos secretários municipais Leandro Bassini, de Educação, e Paulo Pavione, de Comunicação Pública; pela gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila; pela diretora de Ensino, Maria de Lourdes Masiero; pelo presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), César Braga; pelo vereador Artur Takayama; pelo vereador eleito André Chiang e pela equipe do setor de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria de Educação, composta por Sueli Stuchi, Ronaldo Junior e Márcia de Oliveira.

A iniciativa contou com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino fundamental das escolas municipais Adélia de Lima Franco, do Jardim Amazonas; Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique; José Celestino Sanches, do Jardim Varan; e Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Residencial Samambaia; além da banda marcial da escola Ângela Martins de Oliveira, do Jardim Dora.

O projeto vem ganhando notabilidade e destaque pela grande habilidade, desempenho, interação e facilidade no manejo dos instrumentos apresentados pelos participantes nas aulas realizadas nas escolas municipais. Durante a preparação para a cantata, os estudantes recebem orientações acerca do uso de instrumentos como tuba 3/4, euphonium, trombone de vara, flugelhorn sib e trompete sib. Já os alunos do coral são ensaiados pelos professores, que passaram por uma formação inicial fornecida pela Secretaria de Educação de Suzano.

Bassini elogiou a cantata e parabenizou os alunos participantes. “A iniciativa mostrou, mais uma vez, que nossos estudantes são engajados e interessados em participar de projetos promovidos dentro do ambiente escolar. Isso comprova a eficiência do trabalho realizado pelas nossas equipes. A cantata foi linda e emocionou a todos”, declarou o chefe da pasta.

“Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro” é um projeto iniciado em fevereiro de 2023 que já atendeu quase 800 alunos da rede municipal de ensino com dois módulos. Um deles é o “Banda Marcial” (alunos do 3º ao 5º Ano), que começou na escola Antonio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena, sendo transferido posteriormente para a escola Ângela Martins de Oliveira.

O outro é o “Canto Coral” (alunos da Pré-Escola, 1º ao 5º Ano e EJA), que se iniciou em julho deste ano, contemplando as escolas Professora Célia Pereira de Lima (Fundamental e EJA); José Celestino Sanches (EJA); Adélia de Lima Franco (EJA); Professor Paulo Henrique Barreiros (Fundamental); Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto (Fundamental); e Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do Jardim Nova América (Pré-Escola e Fundamental). As duas últimas escolas participaram somente da apresentação realizada em 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Emocionado, o prefeito lembrou das dificuldades enfrentadas no início da gestão e das mudanças implantadas nas escolas para possibilitar que cantatas como essa fossem realizadas. “Tem alguns momentos que guardo na alma e no coração. Assumimos uma gestão com muita dificuldade em 2017, implantamos projetos e estruturas como chromebooks, material do Sesi, merenda e uniforme de qualidade e mudamos muita coisa na Educação. Isso que deram a mim e à cidade de Suzano é um presente. Quando vejo as escolas tocando como estão fazendo, encho minha alma de esperança e tenho a sensação de dever cumprido”, declarou Ashiuchi.