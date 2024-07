Etecs fazem primeira chamada de matrículas para aprovados

Nesta sexta-feira (12), as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) fazem a primeira convocação para matrículas, por e-mail e SMS, aos aprovados nos cursos presenciais do Vestibulinho para o segundo semestre. Quem receber o comunicado deve enviar a documentação entre os dias 15 e 16 de julho. O convocado deve seguir as orientações recebidas por e-mail e enviar os itens solicitados, nas datas informadas. Caso seja feriado municipal na cidade onde a unidade está localizada, a matrícula se dará no próximo dia útil.

A chamada de matrículas segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas disponíveis. Quem for convocado em qualquer uma das listas e não efetuar sua matrícula no prazo informado, perderá o direito à vaga, cabendo à unidade convocar o próximo classificado.

Caso o convocado seja maior de 16 anos, poderá requerer fazer a matrícula de forma remota, enviando a documentação por e-mail. Outra opção é apresentar os documentos pessoalmente na Etec escolhida para estudo.

Para os cursos da modalidade online – Ensino à Distância (EaD) – a convocação para matrículas será realizada no dia 16, por e-mail. O envio dos documentos deve ser realizado entre os dias 17 e 18.

A classificação geral do processo seletivo está disponível para consulta no site vestibulinhoetec.com.br. A relação inclui todos os inscritos na Etec ou Classe Descentralizada, para o mesmo curso e período, em ordem decrescente de notas finais.