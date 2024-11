Evento de adoção responsável 'Baby, me Leva!' tem nova edição neste domingo

Com o objetivo de buscar mais oportunidades para a adoção de animais em situação de abandono ou resgatados, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza neste domingo (24/11) mais um evento presencial do projeto “Baby, me Leva!”. A atividade irá ocorrer nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. Com o tema “Amigo Herói”, a ação contará com 30 animais disponíveis, entre cães e gatos.

Somente em 2024, a pasta já promoveu 18 eventos, proporcionando novos lares para 256 pets, além das atividades do “FestCão”. O projeto também disponibiliza um site com diversos animais cadastrados para adoção. Por meio da plataforma virtual, 150 animais já ganharam uma nova família neste ano. Desde o início do projeto, 1.545 animais, entre cães e gatos, foram adotados. Desta vez, com o tema “Amigo Herói”, o evento traz a mensagem de que muitas pessoas podem ser “salvas” por eles por meio da companhia que proporcionam.

Para realizar a adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência, além de responder a um questionário para garantir que o adotante assuma a responsabilidade pelo bem-estar, lazer e saúde daquele pet. Já pela internet, basta acessar o site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva para visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita. O processo é finalizado com o preenchimento de um termo de compromisso.

“A adoção é um ato de carinho e amor, e ficamos extremamente felizes ao saber que cada vez mais pessoas estão praticando um gesto tão generoso. Esse tipo de atitude transforma a vida dos animais e também das pessoas, criando grandes vínculos de afeto e responsabilidade” afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Sadao Sakai.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi ressalta que, desde o início, acreditava que o projeto seria algo muito positivo e transformador. “Desde 2021, quando criamos esse projeto, já sabíamos que haveria centenas de pessoas se engajando, dia após dia, para dar uma nova chance aos animais. É gratificante ver o impacto que tem gerado na cidade, unindo as pessoas em torno de uma causa tão nobre e promovendo o bem-estar dos animais”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade.