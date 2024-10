Evento de adoção responsável do 'Baby, me Leva!' ocorre neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoverá neste domingo (13/10) mais uma edição de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. Desta vez, cerca de 30 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para encontrar uma nova família.

Para levar um novo amigo para casa é necessário ser maior de idade, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de preencher um questionário aplicado por Organizações Não Governamentais (ONGs) parceiras com o objetivo de garantir a adoção responsável e o bem-estar dos animais.

Quem não puder comparecer ao evento deste domingo pode visualizar os pets disponíveis por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva, onde é possível agendar uma visita para avaliação do perfil e, posteriormente, conhecer o animal. O processo de adoção é finalizado com o preenchimento de um formulário que oficializa a responsabilidade sobre o novo membro da família.

O secretário Sadao Sakai destacou a importância do projeto, que já promoveu a adoção de 280 animais neste ano. “O ‘Baby, me Leva!’ é um evento gratuito que oferece uma oportunidade segura e acessível para aqueles que desejam adotar um pet. Desde a criação do projeto, em 2021, já conseguimos encontrar lares para 1.419 animais, reforçando o nosso compromisso com o bem-estar deles e a adoção responsável”, comentou.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Quando um pet é adotado, ele não só ganha um novo lar, mas também transforma a vida de quem o acolhe. Esperamos que esta edição seja mais um sucesso e que muitos animais encontrem uma nova família e um futuro cheio de carinho”, finalizou.

Os interessados podem obter mais informações entrando em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (11) 4745-2055, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.