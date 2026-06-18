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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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POLÍTICA

Ex-vereador Israel Lacerda declara apoio a Rodrigo Ashiuchi 

Lacerda declarou apoio à pré-candidatura de Rodrigo Ashiuchi ao cargo de deputado estadual

18 junho 2026 - 18h52Por da Reportagem Local
"Rodrigo Ashiuchi é o nome certo para representar nossa cidade na Assembleia Legislativa", disse - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, declarou na noite desta quinta-feira (18), apoio à pré-candidatura de Rodrigo Ashiuchi ao cargo de deputado estadual.

“Sempre defendi uma Suzano mais organizada e próspera. Seria contraditório da minha parte não reconhecer o notável desenvolvimento que a nossa cidade vive hoje”, disse Lacerda.

Segundo ele, em uma reunião “leve e informal” com o pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário de Governo Alex Santos, decidiu oficializar apoio. “Eu quero que Suzano continue nesse caminho de progresso, e o Rodrigo Ashiuchi é o nome certo para representar nossa cidade na Assembleia Legislativa”, acrescentou.

“Minha trajetória política em Suzano sempre foi pautada pelo amor à nossa cidade e o desejo de vê-la crescer de forma organizada. Hoje, ao ver o desenvolvimento e o progresso estampados em cada canto de Suzano, me sinto no dever de apoiar quem trabalha por essa transformação”, acrescentou.

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