Exército Brasileiro encerra operação especial em Suzano

A Operação Anhanguera 2018, promovida em Suzano pela 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), do Exército Brasileiro, terminou ontem. Cerca de 600 militares estiveram instalados no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, desde segunda-feira (10/09). Durante toda a semana eles realizaram diversas atividades que fazem parte do exercício de adestramento em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Neste último dia, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu uma homenagem do tenente-coronel Heli Figueiredo Moreira Júnior e do 3º sargento Marcus Vinicius Lanhas. Em visita ao Paço Municipal, os militares presentearam o chefe do Executivo com o Diploma de Reconhecimento, em agradecimento ao apoio que receberam da Prefeitura de Suzano e da população, e ainda uma miniatura da fachada do 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, conhecido historicamente como o Muro das Batalhas.

“Ficamos muito honrados em receber o Exército Brasileiro na nossa cidade. Foi uma grande atuação, com várias ações e um marco na nossa história, principalmente com grande aprovação da população suzanense”, destaca Ashiuchi.

“Esse diploma representa um consenso do quanto estamos agradecidos por todo o apoio que tivemos do prefeito e dos seus colaboradores, além, é claro, da forma positiva como fomos recebidos pela população, com muito carinho”, relata coronel Heli.

Um dos destaques foi o trabalho ao longo da semana na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique. Por lá, foram realizados serviços de manutenção, como recolocação de pisos do pátio, reparos nas instalações elétricas e hidráulicas e reforma dos sanitários, da cozinha e dos forros das salas de aulas. A quadra, o portão e o muro da escola também receberam pintura nova. A revitalização está ligada às ações de assistência e auxílio às comunidades organizadas pelo Exército.

Outra grande atividade foi a Ação Cívico-Social (Aciso), feita com a participação de 90 soldados, na Praça João Pessoa, na última quarta-feira (12/09). Na ocasião, a população teve à disposição atendimentos gratuitos de saúde, odontológicos e geração de emprego.

Também houve exposição de material militar e divulgação institucional do Exército, além de recreação para as crianças. Durante todo o dia, o evento contou com apresentações da banda de música do 6º Batalhão de Infantaria Leve (BIL).

Entre as ações de apoio à segurança, os militares estiveram presentes nas dependências das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em Suzano e Poá, durante dois dias da semana, das 14 às 22 horas. Também realizaram patrulhamento a pé e motorizado e pontos de revistas (checkpoint) de pedestres e motoristas, em diversos bairros do município.